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حريق مهول بغابة ''گورگو'' بالناظور

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 23:29 حريق مهول بغابة گورگو بالناظور | حوادث و حقوق
حريق مهول بغابة ''گورگو'' بالناظور
اندلع حريق مهول مساء يومه الأحد، بمحيط غابة گورگو على مقربة من برج تازوضا اﻷثري، وألسنة اللهب تظهر من كل حدب وصوب من مرتفعات بني سيدال بإقليم الناظور.

شوف تيفي

اندلع حريق مهول مساء يومه الأحد، بمحيط غابة گورگو على مقربة من برج تازوضا اﻷثري، وألسنة اللهب تظهر من كل حدب وصوب من مرتفعات بني سيدال بإقليم الناظور.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن السلطات المحلية تدخلت مدعومة برجال القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية، إلى عين مكان من أجل السيطرة على الحريق، حتى لا يتفاقم الوضع، خصوصا أن الرياح التي تعرفها المنطقة زادت من اتساع رقعة ألسنة النيران.

وأضافت المصادر، أن أسباب اندلاع الحريق مجهولة، غير أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع وفق تعليمات النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة.

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