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انفراد... المدون ''حسن الحافة'' يرد بخصوص تهمة التحرش الموجهة له من طرف ''لطيفة رأفت''

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 23:16 انفراد... المدون حسن الحافة يرد بخصوص تهمة التحرش الموجهة له من طرف لطيفة رأفت | مجتمع
انفراد... المدون ''حسن الحافة'' يرد بخصوص تهمة التحرش الموجهة له من طرف ''لطيفة رأفت''
بعد الضجة الواسعة التي خلفها المدون المغربي الشهير ''حسن الحافة'' إثر انتشار خبر إقدام المغنية المغربية ''لطيفة رأفت'' على مقاضاته بتهمة التحرش الجنسي، وانتشار الخبر على نطاق واسع.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

بعد الضجة الواسعة التي خلفها المدون المغربي الشهير ''حسن الحافة'' إثر انتشار خبر إقدام المغنية المغربية ''لطيفة رأفت'' على مقاضاته بتهمة التحرش الجنسي، وانتشار الخبر على نطاق واسع.

ربطت قناة ''شوف تيفي'' الاتصال بالكاتب والناشط الفيسبوكي ''الحافة'' وأكد للقناة أن كل ما تم تداوله من أخبار بشأن علاقته مع لطيفة رأفت هي مجرد أقاويل صبيانية وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وأوضح في حديثه لـ''شوف تيفي''، أن اختفاء أنشطته اليومية عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' راجع إلى تعرض حسابه الشخصي لحملة تبليغ واسعة ''سينيال'' من طرف مجهولين والتي أدت إلى حظر الحساب من طرف إدارة الفيسبوك لمدة ناهزت أسبوعا تقريبا.

وأشار ذات المتحدث أن هذا الحظر والاختفاء استغله أحد الأشخاص لكي ينشر إشاعة إقدام الفنانة المغربية ''لطيفة رأفت'' برفع دعوى قضائية ضده بتهمة التحرش الجنسي وهو الأمر الذي اعتبره ''الحافة'' غير مقبول بتاتا و ''صبياني'' ينم عن العقلية الطفولية لبعض البشر على حد تعبيره.

وجدد تأكيده، على أن ما وقع لا تربطه به صلة سواء من قريب أو بعيد، نافيا بذلك كل الاتهامات التي وجهت له بخصوص سعيه للشهرة وتحريك الرأي العام الوطني بخلقه لهذه القصة.

وأضاف ''الحافة'' في معرض كلامه، أنه لا يسعى لأي شهرة خصوصا تلك التي تأتي بهذه الطريقة ''الخبيثة'' و ''الصبيانية''.

وعن علاقته المثيرة بالفنانة لطيفة رأفت أجاب أنه من عشاق فنها الأصيل ويكن لها احتراما كبيرا ويبوؤها مرتبة عالية إلى جانب رائدات الأغنية المغربية ''الكلاسيكية'' كنعيمة سميح و حياة الإدريسي وأخريات، موجها عتابه الشديد لها بعدما غيرت من طريقة غنائها ونمطها الفني حيث أكد أنها لم تعد ترقه خصوصا، وأنها أضحت تقلد فنانين ليسوا بسنها كحاتم عمور و ''الدوزي'' عبر سراويل ممزقة ولباس مشمئز لا يساير سنها المتقدم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حسن الحافة تهمة التحرش لطيفة رأفت تقليد سراويل مقطعة الدوزي حاتم عمور

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