'' بيت ياسين '' هل سيكون بداية القطيعة بين ياسين عدنان و القناة الأولى ﻿

'' يعتقدون أن لا شيء سوف يحدث ، فقط لأنهم أغلقوا أبوابهم'' مقولة للكاتب البلجيكي موريس ماترينك كانت التدوينة التقديمية للبرنامج الجديد للإعلامي ياسين عدنان ''بيت ياسين'' الذي سيبث عبر قناة الغد

شوف تيفي

'' يعتقدون أن لا شيء سوف يحدث ، فقط لأنهم أغلقوا أبوابهم'' مقولة للكاتب البلجيكي موريس ماترينك كانت التدوينة التقديمية للبرنامج الجديد للإعلامي ياسين عدنان ''بيت ياسين'' الذي سيبث عبر قناة الغد الإماراتية بداية من يوم الجمعة المقبل، حيث كان تصوير الحلقات بالقاهرة، البرنامج يطرح ويناقش قضايا الثقافة والأدب والفن بالوطن العربي .

ياسين عدنان معد ومقدم برنامج ''مشارف'' على القناة الأولى، هل ظهوره بقناة عربية بداية طلاقه وإنذار قطيعة مع القناة الأولى؟؟؟ سؤال تحفظ الإعلامي ياسين عدنان على الإجابة عنه عبر اتصال هاتفي اليوم الأحد مع شوف تيفي مؤكدا أنه في هذه الأثناء بصدد الإعداد لمجموعة حلقات جديدة من برنامج ''مشارف''، وأنه لحد الساعة يشتغل على المشروعين، فهل ستقبل قناة العرايشي ذلك أم أن الأيام القادمة ستحمل مفاجآت غير سارة للطرفين ؟ يذكر أن برنامج مشارف يعد واحدا من أبرز البرامج الأدبية والثقافية القليلة الناجحة في الإعلام العمومي .