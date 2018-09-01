وزارة الحقاوي تصدر بلاغا باردا تتأسف فيه لوفاة ''صابر الحلوي'' وتفتح تحقيقا في الحادث ﻿

قالت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية '' على إثر حادث سقوط أحد أفراد مجموعة المكفوفين، المعتصمين بسطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مساء يومه

شوف تيفي:

قالت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية '' على إثر حادث سقوط أحد أفراد مجموعة المكفوفين، المعتصمين بسطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مساء يومه الأحد 7 أكتوبر 2018، أودى بحياته، فإننا نعبر عن عميق حزننا وأسفنا على هذا الحادث الأليم''.

وأوضحت وزارة الحقاوي في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، أنه ''تم نقل الفقيد، تغمده الله برحمته، مباشرة بعد سقوطه من الجهة الخلفية للبناية، عبر سيارة الإسعاف التي كانت مرابطة جنب الوزارة طيلة مدة الاعتصام'' مؤكدة أنه ''قد وافته المنية في طريقه إلى مستشفى ابن سينا''.

وأضاف البلاغ، أنه قد تم فتح تحقيق في الحادث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة.

يذكر أن الشاب الكفيف من الطلبة المجازين العاطلين عن العمل ويبلغ من العمر 25 سنة