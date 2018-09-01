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لجن التفتيش ترصد خروقات بمؤسسة خصوصية في ملكية مستشار جهوي عن حزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 22:03 لجن التفتيش ترصد خروقات بمؤسسة خصوصية في ملكية مستشار جهوي عن حزب العدالة والتنمية | مجتمع
لجن التفتيش ترصد خروقات بمؤسسة خصوصية في ملكية مستشار جهوي عن حزب العدالة والتنمية
توصل المستشار ''ع.س'' عن حزب العدالة والتنمية في مجلس جهة فاس مكناس صاحب مدرسة ''دار الأمانة'' الخصوصية بإنذار صادر عن المديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، بسبب عدم احترامه للمساطر

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

 

توصل المستشار "ع.س" عن حزب العدالة والتنمية في مجلس جهة فاس مكناس صاحب مدرسة "دار الأمانة" الخصوصية بإنذار صادر عن المديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، بسبب عدم احترامه للمساطر القانونية الجاري بها العمل في شأن فتح وتسيير المؤسسات التعليمية الخصوصية.

وأمهله قرار مدير الأكاديمية شهرا واحدا لتصحيح الوضعية، قبل اتخاذ قرار الإغلاق، بعدما رصدت لجن التفتيش الإقليمية والجهوية مجموعة من الخروقات التي تتنافى والقانون المنظم.

وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة الحاجب قد توصلت بشكايات من طرف السلطات المحلية والمجلس القروي أكوراي التابع لعمالة الحاجب، في شأن وضعية المؤسسة الخصوصية المذكورة.

وحول الموضوع، أفادت مصادر محلية في تصريح خصت به "شوف تيفي" أن صاحب المؤسسة المذكور عمد إلى استغلال منزل في طور البناء، وحوله إلى مدرسة للتعليم الأولي، قبل الحصول على ترخيص من طرف الجهات المعنية، بعدما شهدت المؤسسة المذكورة اكتظاظا خلال الموسم الدراسي الحالي.

من جانبه، أفاد "ع.س" صاحب مؤسسة دار الأمانة الخصوصية في اتصال أجرته شوف تيفي، أنه بصدد تصحيح الوضعية، وإعداد الوثائق الضرورية للحصول على ترخيص قانوني.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب لجن التفتيش خروقات بمؤسسة خصوصية ملكية مستشار جهوي حزب العدالة والتنمية المديرية الإقليمية وزارة التربية الوطنية مدينة الحاجب

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