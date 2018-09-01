 الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات صدرت في حقه 50 مذكرة بحث وطنية بنواحي مدينة مكناس ﻿
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الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات صدرت في حقه 50 مذكرة بحث وطنية بنواحي مدينة مكناس | حوادث و حقوق

الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات صدرت في حقه 50 مذكرة بحث وطنية بنواحي مدينة مكناس

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الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات صدرت في حقه 50 مذكرة بحث وطنية بنواحي مدينة مكناس

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 21:24 الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات صدرت في حقه 50 مذكرة بحث وطنية بنواحي مدينة مكناس | حوادث و حقوق
الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات صدرت في حقه 50 مذكرة بحث وطنية بنواحي مدينة مكناس
تمكن كومندو أمني من ضباط الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن الحاجب والشرطة القضائية لمفوضية أمن تاوجطات بتنسيق مع سرية الدرك الملكي بالحاجب مساء أمس السبت 06 أكتوبر الجاري من توقيف واعتقال

شوف تيفي : عبد الرحمن بن دياب

 

تمكن كومندو أمني من ضباط الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن الحاجب والشرطة القضائية لمفوضية أمن تاوجطات بتنسيق مع سرية الدرك الملكي بالحاجب مساء أمس السبت 06 أكتوبر الجاري من توقيف واعتقال أحد أخطر تجار المخدرات بالإقليم.

وقد تم اعتقال المتهم البالغ من العمر 28 سنة، والمبحوث عنه بموجب 50 مذكرة بحث وطنية، على مستوى النفوذ الترابي لمنطقة سبع عيون رفقة خليلته.

وأسفرت عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية بمنزل المتهم المذكور، عن حجز مبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم، و20 هاتفا نقالا، كان يستخدمها المتهم في الاتصال بالمزودين والزبناء، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء والدراجات النارية.

وبعد الاستماع إليه ومواجهته بالمنسوب إليه، تم إيداع المتهم المذكور رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه يوم الاثنين على أنظارها، لتصك في حقه فصول المتابعة وفق ما جنته يداه.

وتأتي هاته العملية النوعية بعد أسبوع فقط من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق وأرقام هياكل السيارات، واعتقال الرأس المدبر، متلبسا بحيازة سيارتين مزورتين، وإيداعه سجن تولال 2 بمكناس في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات للقبض على باقي أفراد الشبكة.

 

 

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شوف تيفي المغرب كومندو أمني الشرطة القضائية المنطقة الإقليمية لأمن الحاجب مفوضية أمن تاوجطات سرية الدرك الملكي توقيف واعتقال أخطر تجار المخدرات.

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