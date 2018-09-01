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لارام تثير استياء المسافرين المغاربة القادمين من كندا

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 21:11 لارام تثير استياء المسافرين المغاربة القادمين من كندا | مجتمع
لارام تثير استياء المسافرين المغاربة القادمين من كندا
ألغت شركة لارام رحلتها المتوجهة اليوم الأحد من مونتريال الكندية إلى الدار البيضاء بدون تقديم أي مبرر أو عذر، لعدد كبير من المغاربة الذين اقتنوا التذاكر.

شوف تيفي

 

ألغت شركة لارام رحلتها المتوجهة اليوم الأحد من مونتريال الكندية إلى الدار البيضاء بدون تقديم أي مبرر أو عذر، لعدد كبير من المغاربة الذين اقتنوا التذاكر.

وحسب مصــادر "شوف تيفــي" فقد جـــاء مسؤول "لارام" إلى المطــار وقال للمسافرين "ارجعوا غدا الاثنين صباحا " بدون التزام حقيقي لوجود الطائرة غدا، ومنهم من جاء من مدن بعيدة بكندا ومنهم من عنده لقاءات ومواعيد مهمة .

وأوضح ذات المصدر، أن هذا السلوك خلف تذمرا كبيرا واحتجاجا من طرف المسافرين داخل المطار على الشركة، وهو ما "أدى" إلى تدخل الأمن الكندي لتهدئة الوضع.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فوضوية شركة لارام الطيران استياء المسافرين المغاربة كندا

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