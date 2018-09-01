رئيس الإنتربول المختفي يخضع للتحقيق في الصين وزوجته تقول إنه في ''خطر'' ﻿

قالت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في الصين اليوم الأحد، إن السلطات تحقق مع رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) ''مينغ هونغ وي'' للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية، حيث اختفى ''مينغ'' الذي يشغل

شوف تيفي وكالات

قالت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في الصين اليوم الأحد، إن السلطات تحقق مع رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) ''مينغ هونغ وي'' للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية، حيث اختفى ''مينغ'' الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الأمن العام في الصين، بعد سفره من فرنسا حيث مقر الإنتربول إلى بلده الصين.

وأفاد موقع قناة''أورونيوز''، أن زوجة المسؤول الصيني، مينغ هونغ وي، ناشدت رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، المجتمع الدولي بمساعدتها في العثور على زوجها الذي انقطع اتصالها به منذ الـ25 من شتنبر المنصرم، وقالت إنها تعتقد أنه في خطر، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في فندق بمدينة ليون الفرنسية، حيث يوجد مقر الإنتربول، مضيفة أن : ''هذه القضية تتعلق بالمجتمع الدولي''.

وقالت مينغ أنها لم تتلق رسالة من زوجها، منذ مغادرته فرنسا، إلا رسالة عبر شبكة اجتماعية قال فيها ''انتظروا دعوتي''. ومن ثم وصلتها رسالة ثانية منه تحتوي على شكل وجه ''إيموجي'' يدل على وضع خطير، وفقا لتصريحاتها.



وطلب الأمين العام للإنتربول ''يورغن شتوك'' من الصين ''توضيحًا'' حول وضع رئيس المنظمة البالغ من العمر 64 عامًا ، والذي انقطع تواصله مع عائلته منذ وصوله إلى الصين في أواخر سبتمبر.

ووفقا لموقع الإنتربول على الإنترنت فإن خبرة مينغ تقترب من 40 عاما في مجال القانون الجنائي والشرطة وأشرف على أمور متعلقة بالمؤسسات القانونية ومكافحة المخدرات والإرهاب.

ويحمل موظفو الإنتربول وعناصرها جوازات سفر خاصة تساعد في سرعة تحركهم في المواقف الطارئة لكنها لا تمنحهم أي حقوق أو حصانة في دولهم.