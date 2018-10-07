بالوثــــيقة..شقیق مسؤول إقلیمي يستفيد من المنحة الجامعیة بتاونات بطريقة "مشبوهة' و فیسبوكیون یطالبون بفتح تحقیق ﻿

طالب عدد من الفيسبوكيين بالتحقیق في استفادة شقیق مسؤول إقلیمي من المنحة الجامعیة بتاونات ، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن لوائح المستفیدین من المنح الجامعیة، برسم السنة الجامعیة الحالیة، بالمدیریة

شوف تيفي: محمد القاسيمي

طالب عدد من الفيسبوكيين بالتحقیق في استفادة شقیق مسؤول إقلیمي من المنحة الجامعیة بتاونات ، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن لوائح المستفیدین من المنح الجامعیة، برسم السنة الجامعیة الحالیة، بالمدیریة الإقلیمیة للتعلیم بتاونات، حيث تفجر، ما بات يُــــعرف بــ"فضیحة المنحة".

ويتعلق الأمر باستفادة شقیق رئیس المجلس الإقلیمي لتاونات من المنحة الجامعیة، وھو ما دفع بالعدید من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفیسبوك"؛ بعد تداول "لائحة المستفيدين" على أوسع نطاق إلى مطالبة الجھات المختصة بفتح تحقیق فیما أسمته بـــ"الخروقات" التي طالت عملیة توزیع المنح الجامعیة برسم الموسم الجامعي الحالي وحرمان طلبة آخرين منھا بالرغم من استیفائھم للشروط المعمول بھا.

واتضح أن اسم عبد العظیم السلاسي ھو أخ رئیس المجلس الإقلیمي محمد السلاسي، مدرج ضمن لائحة المستفیدین من المنحة الجامعیة، بالرغم من وضعه الاجتماعي المیسور الحال، وھو ما اعتبره خرقا سافرا في عملیة تدبیر المنح الجامعیة، مطالبا الجھات المختصة بفتح تحقیق في الاختلالات التي شابت عملیة توزیع المنح الجامعیة، والكشف عن المعاییر التي حددت لانتقاء ملفات المنح الجامعیة، خصوصا وأن رئیس المجلس الإقلیمي یرأس اللجنة الإقلیمیة المكلفة بانتقاء ملفات المنحة، بحسب تعبیره، نافیا "أن یكون الأمر له علاقة بحسابات سیاسیة ضیقة".

وبعد انتشار لوائح الطلبة الممنوحین والتي تضمنت اسم أخ رئیس المجلس الإقلیمي، توالت تعلیقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تندد بالخروقات التي شابت عملیة توزیع المنح الجامعیة، التي استفاد منھا أبناء عائلات میسورة الحال بالإقلیم، في حین تم إقصاء العدید من الطلبة الذین ینحدرون من أسر معوزة، وھو ما وصفوه بالاختلالات في عملیة تدبیر المنح الجامعیة.



