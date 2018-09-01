الحق في وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات الإعلام والتواصل محور ندوة بالعيون ﻿

شكل موضوع '' الإعلام والأشخاص في وضعية إعاقة أي مكانة في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان'' محور ندوة نظمتها يوم أمس السبت بالعيون جمعية أفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة .

شوف تيفي

شكل موضوع " الإعلام والأشخاص في وضعية إعاقة أي مكانة في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" محور ندوة نظمتها يوم أمس السبت بالعيون جمعية أفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة .

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء يهدف هذا اللقاء حسب المنظمين، إلى التعريف بمضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خاصة الحق في وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات الإعلام والتواصل ، وتكريس المقاربة الحقوقية التي تضمن حق جميع الفئات في إعلام مناسب، وكذا تعزيز قدرات الصحافيين والإعلاميين في مجال إعمال المقاربة الحقوقية في تناول قضايا الإعاقة.

وفي نفس الصدد أبرزت رئيسة الجمعية مريم لحويمد أن هذه الندوة تشكل انطلاقة رسمية لمشروع الجمعية في هذا المجال ، وتندرج في إطار اتفاقية شراكة بين الجمعية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والتي تمتد على مدى 12 شهرا، من أجل تعزيز وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات الإعلام وتكريس المقاربة الحقوقية في تناول قضايا الإعاقة.

وأضافت لحويمد في كلمة لها بالخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان التي اعتمدتها الحكومة في دجنبر 2017 ، والتي تهدف إلى مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.

كما أشارت إلى أن المحور الفرعي الرابع من المحور الثالث من الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ( 2018- 2021 ) والتي تضم أربعة محاور تشمل 430 تدبيرا، تهم الديمقراطية والحكامة ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها ، والإطار القانوني والمؤسساتي، ركز على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى حمايتها والنهوض بها، وضمان مشاركتهم الاجتماعية الكاملة.

وبحسب نفس المصدرعرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات انصبت حول " التعريف بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان "، و" القوانين والتدابير الوطنية لوزارة الاتصال بشأن حق الأشخاص في وضعية إعاقة بالإعلام الوطني"، و " إدماج بعد الإعاقة في المنتوج الصحفي : لغة الإشارة نموذجا"، و" حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الوصول إلى خدمات الإعلام والتواصل".

وتهدف جمعية أفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تأسست سنة 2013 بمدينة العيون، على الخصوص، إلى النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، والترافع من أجل إدماجهم ومشاركتهم بفعالية في المجتمع ، وخلق مشاريع وبرامج تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وصياغة ونشر الأبحاث والدراسات والمنشورات والإحصائيات والتقارير ذات الصلة بالإعاقة.