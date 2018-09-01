 أردوغان ينتظر نتائج التحقيقات بشأن اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول ﻿
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أردوغان ينتظر نتائج التحقيقات بشأن اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول | دولي

أردوغان ينتظر نتائج التحقيقات بشأن اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول

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أردوغان ينتظر نتائج التحقيقات بشأن اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 19:01 أردوغان ينتظر نتائج التحقيقات بشأن اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول | دولي
أردوغان ينتظر نتائج التحقيقات بشأن اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحد أنه لا يزال ينتظر نتائج التحقيقات في شأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بعدما أكدت مصادر عدة أنه قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

 

شوف تيفي

 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحد أنه لا يزال ينتظر نتائج التحقيقات في شأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بعدما أكدت مصادر عدة أنه قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وصرح أردوغان لصحافيين "أتابع الموضوع، ومهما كانت نتائج (التحقيق)، سنعلنها أمام العالم".

وتابع الرئيس التركي "إنه صحافي أعرفه منذ زمن طويل"، معربا عن "الأسف" لكون اختفائه حصل في تركيا، وقال أردوغان أيضا "لا أزال أنتظر بأمل (...) أرجو الله ألا نواجه ما لا نرغب بحدوثه".

وكان مصدر مقرب من الحكومة التركية أعلن مساء السبت أن الشرطة تعتبر استنادا إلى تحقيقاتها الأولية، أن الصحافي خاشقجي قتل داخل مقر القنصلية السعودية.

وكان خاشقجي حضر إلى قنصلية بلاده الثلاثاء لإجراء بعض المعاملات الإدارية، وفقد أثره بعد ذلك، ونفت الرياض هذه المعلومات مؤكدة أنه "لا أساس" لها.

وأوضح أردوغان أنه تجري حاليا دراسة كل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في منطقة القنصلية، قبل أن يضيف "نأمل بالوصول إلى نتائج سريعا جدا".

 

 

 

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