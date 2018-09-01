الملك محمد السادس يُــغادر مدينة مُــراكش.. ومتتبعون محليون يتساءلون : '''هل هي غضبة ملكية؟'' ﻿

غادر الملك محمد السادس، عصر يومه الأحد 7 أكتوبر مدينة مراكش عبر مطار المنارة، وذلك بعد أسبوع من حلوله بالمدينة الحمراء.

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غادر الملك محمد السادس، عصر يومه الأحد 7 أكتوبر مدينة مراكش عبر مطار المنارة، وذلك بعد أسبوع من حلوله بالمدينة الحمراء.

وذكرت مصـادر محلية أن موكب الملك محمد السادس شــُوهد عصر يومه الأحد، خلال مغادرته للمدينة الحمراء، حيث اخترق أهـــم الشوارع بالمدينة في اتجاه المطار، منهيا زيارة للمدينة دامت لأسبوع ولم تتميز بتدشينات على قدر المنتظر، والتي كانت جارية على قدم وساق خصوصا تلك التي تدخل ضمن مشروع الحاضرة المتجددة والتي عرفت مجموعة من التعثرات، كما أن الاجتماعات المتتالية التي عقدها والي الجهة قبيل حلول الملك بمراكش، خصصت جميعها لتتبع المشاريع التي كان من المتوقع أن يدشنها خلال هذه الزيارة .

وعزا بعض المتتبعين المحليين أن عدم جاهزية بعض هذه المشاريع كانت سببا في عدم تدشينها ، في حين و حسب آخرين اقتصرت تحركات الملك على بضع زيارات لإقامة الأميرة لالة مريم ، ليطرحوا السؤال مرة أخرى هل هي غضبة جديدة على مسؤولي مدينة مراكش.