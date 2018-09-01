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القضاء يصدر حكما بالإعدام في حق ''أيوب'' قاتل أسرته بتطوان

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 18:14 القضاء يصدر حكما بالإعدام في حق أيوب قاتل أسرته بتطوان | مجتمع
القضاء يصدر حكما بالإعدام في حق ''أيوب'' قاتل أسرته بتطوان
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة تطوان، حكمها بالإعدام في حق الشاب أيوب البالغ من العمر 28 سنة، والذي قام بقتل عدد من أفراد أسرته في جريمة بشعة شهدتها مدينة تطوان شهر يناير الماضي.

شوف تيفي:

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة تطوان، حكمها بالإعدام في حق الشاب أيوب البالغ من العمر 28 سنة، والذي قام بقتل عدد من أفراد أسرته في جريمة بشعة شهدتها مدينة تطوان شهر يناير الماضي.

ووفق مصادر إعلامية محلية فقد تابعت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في مدينة تطوان، المتهم من مواليد سنة 1985 بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت المصادر أن المتهم أقدم على ذبح والدته وشقيقه الأصغر واثنين من أبناء شقيقته، أعمارهما على التوالي أربع وخمس سنوات بمنزلهم بحي بوسافو بتطوان.

مشيرة أن المتهم هاجم بواسطة سلاح أبيض شقيقته وأصابها بجروح بالغة في أنحاء متفرقة من جسدها ونقلت على وجه السرعة إلى المستشفى حيث ظلت ترقد لأيام حتى تحسّن وضعها الصحي.
وكان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية ويتعاطى للمواد المخدرة وقد سبق له أن عرّض شقيقه لمحاولة القتل.

جدير بالذكر أن قناة ''شوف تيفي'' كانت قد نشرت عدة أخبار منذ تاريخ 25 يناير 2018، بخصوص ذبح ''أيوب'' شقيقه ووالدته في البداية داخل منزل الأسرة، قبل أن يعمد إلى ذبح ابنة وابن شقيقته بسطح المنزل من الوريد إلى الوريد.


كما أنه وجه طعنات خطيرة لشقيقته الكبرى على مستوى البطن، والتي تمكنت من الفرار خارج المنزل وهي غارقة في بحر من الدماء.

وحاول كذلك قتل ابنين آخرين لشقيقته لكنهما تمكنا من الفرار لدى الجيران، قبل أن ينتقل إلى ولاية الأمن لتسليم نفسه.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القضاء حكم الإعدام قاتل أسرة تطوان

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