شابة من ذوي الإعاقة ذهنيا تتعرض لاغتصاب نتج عنه افتضاض بكارة وحمل بإداوكنظيف من طرف أحد الرعاة الرحل...تفاصيل صادمة ﻿

اهتزت منطقة ''إداوكنضيف'' التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها بحر هذا الأسبوع على وقع جريمة أخلاقية من العيار الثقيل، وذلك بعد إقدام شخص ثلاثيني متزوج على اغتصاب شابة معاقة ذهنيا وافتضاض بكارتها والتسبب

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتزت منطقة "إداوكنضيف" التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها بحر هذا الأسبوع على وقع جريمة أخلاقية من العيار الثقيل، وذلك بعد إقدام شخص ثلاثيني متزوج على اغتصاب شابة معاقة ذهنيا وافتضاض بكارتها والتسبب في حملها.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان، أن الضحية كانت رفقة والدتها بإحدى الغابات المتواجدة بالمنطقة من أجل جمع ثمار الأركان "أفياش" وبعد انتهائهما من مهمتهما كانتا عائدتين للبيت غير أن الشابة تثاقلت في خطاها لتتأخر شيئا ما عن أمها التي سبقتها للمنزل.

وأشارت مصادر "شوف تيفي"، أن تأخر الشابة استغله أحد الرعاة الرحل الذي أمسك بها واستدرجها لإحدى المناطق الجبلية الخالية ليمارس عليها الجنس متسببا في افتضاض بكارتها ليتركها في حالة نفسية جد مزرية ويلوذ بالفرار.

وأضافت ذات المصادر، أن والدة الشابة لم تكتشف عملية اغتصاب ابنتها إلا بعد أن أصابتها وعكة صحية لترافقها عند أحد الأطباء من أجل إجراء فحوصات لها غير أنه كشف لوالدتها أن فلذة كبدها حامل في أسابيعها الأولى، وهو الخبر الذي نزل على الأم كالصاعقة

لتقدم على محاصرة ابنتها بسيل من الأسئلة والتي أفضت إلى اعترافها بما تعرضت له من اغتصاب منذ مدة من طرف شخص أدلت بمواصفاته.

وفور تسلمها لشهادة طبية تبين حملها وافتضاض بكارتها توجهت الأم نحو مركز الدرك الملكي بأيت بها لتضع شكاية تفيد تعرض ابنتها لاغتصاب وافتضاض البكارة نتج عنه حمل من طرف أحد الرعاة الرحل.

وبناء على هذه الشكاية باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي مكنت من تحديد هوية الفاعل الذي لم يكن سوى شخص ثلاثيني متزوج وله أبناء حيث جرى إصدار مذكرة بحث في حقه من أجل توقيفه.

هذا وتطالب أم الضحية من السلطات الأمنية والقضائية بالتحرك العاجل لتوقيف المشتبه به وتطبيق المقتضيات القانونية التي تستوجبها مثل هذه الحالات مع إنزال أقصى العقوبات على الفاعل مراعاة للظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيش في ظلها الضحية وأسرتها، وكذا حفاظا على حق الشابة التي تعاني من خلل ذهني استغله الفاعل لإفراغ مكبوتاته الجنسية والتسبب في حمل الضحية.