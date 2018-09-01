موظف بسجن عكاشة ضحية حادثة سير خطيرة.. هـــل هي حـادثة سير أم جريمة قتل؟ ﻿

علمـــت ''شــوف تيفي'' من مصــادرها أن المصالح الأمنية التابعة لمنطقة البرنوصي زناتة قد توصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمكالمة هاتفية مفادها وقوع حادثة سير بــمنطقة التشارك راح ضحيتها

شوف تيفي

علمـــت "شــوف تيفي" من مصــادرها أن المصالح الأمنية التابعة لمنطقة البرنوصي زناتة قد توصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمكالمة هاتفية مفادها وقوع حادثة سير بــمنطقة التشارك راح ضحيتها موظف بمندوبية سجن عكاشة بعين السبع.

وحسب ذات المصادر ففور وقوع الحادث تدخل رجال الوقاية المدنية فوجدوا هناك شخصا مقعدا عــلى الأرض ومصاب بعدة جروح على مستوى جسده وفي حالة غيبوبة، وأفـــاد شهود عيان أن الضحية كان رفقة شخص على متن دراجة نارية وبعد التعرف على هويته والانتقال إلى منزله لم يتم العثور عليه وقد يكون "هاربا"، تضيف مصادرنا.

هــذا وقد تمت إحـــالة جثة الهالك على مستودع الأموات بمصلحة الطب الشرعي بالرحمة في انتظار التشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.