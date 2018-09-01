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زخات مطرية رعدية بـهــذه المناطق من الممكلة يوم غد الإثنين.. إليكم التفاصيل

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 16:50 زخات مطرية رعدية بـهــذه المناطق من الممكلة يوم غد الإثنين.. إليكم التفاصيل | مجتمع
زخات مطرية رعدية بـهــذه المناطق من الممكلة يوم غد الإثنين.. إليكم التفاصيل
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الإثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا بجنوب البلاد، مع تكون سحب كثيفة بالأقاليم الجنوبية وبالمناطق الوسطى ،حيث ستكون مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الإثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا بجنوب البلاد، مع تكون سحب كثيفة بالأقاليم الجنوبية وبالمناطق الوسطى ،حيث ستكون مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية، خصوصا خلال الصباح.

ومن المرتقب، منذ نهاية الصباح، انتشار سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس الشمالية والمناطق الوسطى، والجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية، السايس والمنطقة الشرقية، حيث ستمتد عند الليلة الموالية إلى الواجهة المتوسطية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة و كتل ضبابية، خلال الليل والصباح، بسواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية. عدا ذلك، ستكون الأجواء غائمة في بعض أو معظم الأوقات بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة، إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي و أحيانا من الشمال بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الغربي و أحيانا من الشمال في معظمها بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والشياظمة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18 و 23 درجة بسواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة، والسهول الداخلية، وسوس، والجنوب الشرقي، والواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 23 و 29 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 21 و 27 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية وبالسواحل، وما بين 27 و 33 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط ومناطق سوس، والجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 34 و 41 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ومحليا هادئ إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور.



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