خاص: لفتيت يراقب أندية الخمور ﻿

قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تشكيل لجنة لمراقبة أندية الكرة الحديدية التي تتوفر على حانات بعد مراسلة سابقة من جامعة الكرة الحديدية.

شوف تيفي



قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تشكيل لجنة لمراقبة أندية الكرة الحديدية التي تتوفر على حانات بعد مراسلة سابقة من جامعة الكرة الحديدية.

وكشف مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن اللجنة التي شكلها وزير الداخلية شرعت في مهامها عبر جمع معلومات حول الأندية بداية من نوادي مدينة الدار البيضاء.

وقال المصدر ذاته، إن مهام اللجنة ستتجلى في جرد مداخيل هذه الأندية المعفية من أداء الضرائب، ومقارنتها بما تصرف على رياضة الكرة الحديدية.

وكانت وزارة الداخلية قد توصلت بمجموعة من المراسلات بخصوص الأندية البيضاوية التي تجني مداخيل خيالية على حساب رياضة الكرة الحديدية ولا تصرف منها على هذه الرياضة.





