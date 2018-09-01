الإعلان رسميا عن تأسيس شبكة الكفاءات المغربية في صناعة الطيران المقيمة بكندا ﻿

أعلن الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، أول أمس الجمعة بالصخيرات، عن تأسيس شبكة الكفاءات المغربية في صناعة الطيران المقيمة بكندا .

شوف تيفي و.م.ع

أعلن الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، أول أمس الجمعة بالصخيرات، عن تأسيس شبكة الكفاءات المغربية في صناعة الطيران المقيمة بكندا .

وأكد الوزير بن عتيق في كلمة خلال افتتاح المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية في صناعة الطيران المقيمة بكندا، أن هذه الشبكة التي تشكل كيانا لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بكندا، تطمح إلى أن تشكل رافعة استراتيجية للتنمية بالمغرب في مجال الطيران، وتشجيع المقاولين المغاربة المقيمين في كندا على الاستثمار في المملكة .

وعرف المنتدى الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتنسيق مع وزارة الصناعة والاسثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وبشراكة مع شبكة الكفاءات المغربية في قطاع الطيران بكندا، مشاركة حوالي 200 من الكفاءات المغربية المقيمة بكندا وخبراء كنديين في مجال صناعة الطيران ومستثمرين .

ودعا بن عتيق الكفاءات المغربية العاملة في قطاع الطيران بكندا، إلى توحيد جهودها وبذل المزيد من أجل النهوض بهذا القطاع بالمغرب مسجلا أن العديد من الشركات العالمية المرموقة اختارت خلال السنوات العشر الأخيرة الاستقرار والاستثمار بالمغرب ومنها على الخصوص مجموعات " بومبارديي" و" إي أي دي إس " و"بوينغ" و"سفران" وهي استثمارات تلعب دورا مهما في التنمية والنمو بالمغرب .

وأوضح المتحدث أن المملكة أضحت تحتل مكانة متميزة على الخريطة العالمية وتتموقع كأرضية للصيانة في قطاع الطيران ذات بعد استراتيجي بالنسبة للقارة الإفريقية مذكرا بأن القطاع سجل نموا بالمغرب سنة 2017 بنسبة 16.3 في المائة حيث سجل إلى غاية متم نونبر الماضي أزيد من 9.78 مليار درهم مقابل 8.42 مليار درهم سنة 2016.

وفي كلمة بالمناسبة دعا وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي الكفاءات المغربية بكندا، إلى أن يفيدوا المغرب بكفاءاتهم والاستثمار أكثر في قطاع صناعة الطيران بالمغرب، من أجل المساهمة في الأوراش التي أطلقها الملك محمد السادس، وأيضا تنمية بلدهم المغرب.

من جهتها قالت رئيسة شبكة الكفاءات المغربية العاملة في صناعة الطيران بكندا ( أيروماك )، آمال أبحير، أن الشبكة تهدف إلى مد الجسور مع الشركات الكندية الراغبة في الانفتاح دوليا واستقطابها للاستقرار بالمغرب وتعزيز آليات نقل تكنولوجيا الفضاء والطيران إلى المغرب من أجل خلق تكاملات مثمرة حول مشاريع مجددة وتشجيع الاستثمارات الكندية بالمغرب وخصوصا في قطاع صناعة الطيران.

وأوضحت أبحير أن هذا المنتدى يشكل منتدى للتشاور يجمع قادة ومسيرين لقطاع الطيران والفضاء ينحدرون من المجال الصناعي ومؤسسات التعليم ومراكز للبحث وجمعيات ونقابات ، وهو يهدف لتعزيز تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بكندا وتطوير فرص الاستثمار المنتج بالمغرب وخصوصا في قطاع صناعة الطيران.

من جهتها أكدت "سوزان بونوا" الرئيسة العامة لـ" أيرو مونريال" وهو منتدى للتشاور يجمع قادة قطاع صناعة الطيران والفضاء بالكبيك ، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتشجيع المقاولات بالكبيك العاملة في صناعة الطيران والفضاء الراغبة في الانفتاح دوليا والتقريب بينها وبين المقاولات المغربية.

كما سيتم خلال المنتدى التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارتي شؤون الهجرة والصناعة و" ايرو مونريال" والشبكة الجديدة للكفاءات المغربية في صناعة الطيران بكندا ( أيروماك).