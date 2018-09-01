مصرع صياد بعيار ناري بمكناس في أول يوم لافتتاح موسم القنص بالمغرب ﻿

اهتزت منطقة ''الصفاصيف'' ضواحي مدينة مكناس على وقع مقتل صياد ''ستيني'' بشكل خاطئ، وذلك بعد تلقيه لرصاصة طائشة انطلقت من بندقية أحد رفاقه في عملية صيد ''الحجل البري'' لتستقر في جسده لترديه قتيلا على الفور.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتزت منطقة "الصفاصيف" ضواحي مدينة مكناس على وقع مقتل صياد "ستيني" بشكل خاطئ، وذلك بعد تلقيه لرصاصة طائشة انطلقت من بندقية أحد رفاقه في عملية صيد "الحجل البري" لتستقر في جسده لترديه قتيلا على الفور.

وأكد مصدر خاص، أن الهالك كان في رحلة صيد لطائر "الحجل" رفقة عدد من أصدقائه، بعد افتتاح موسم القنص 2018-2019، يومه الأحد وأثناء تصويب أحد رفاقه للبندقية في اتجاه "حجلة" ظهرت بشكل مباغث لم ينتبه لتواجد الهالك بالقرب من مكان "الحجلة" لتخطئ الرصاصة الهدف وتصيب الرجل الستيني ليسقط في بركة من الدماء ويلفظ أنفاسه الأخيرة في مشهد مفزع خلق صدمة كبيرة وحزنا عميقا في صفوف أصدقائه الذين لم يصدقوا أن تنتهي رحلتهم بهذا الشكل المأساوي.

هذا واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وتم فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات وظروف وقوع الحادث، فيما جرى توقيف الشخص المتسبب في الوفاة لتعميق البحث معه وإحالته على أنظار الحراسة النظرية في الوقت الذي نقلت فيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

جدير بالذكر أن موسم القنص 2018-2019، افتتح رسميا يومه الأحد 7 أكتوبر الجاري ويهم اصطياد جميع أنواع الطرائد بالمغرب.





