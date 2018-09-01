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بنعبد الله:مناقشة أزمة أفيلال الأربعاء المقبل وتقديم مرشح مشترك لرئاسة مجلس المستشارين مستبعد

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 14:19 بنعبد الله:مناقشة أزمة أفيلال الأربعاء المقبل وتقديم مرشح مشترك لرئاسة مجلس المستشارين مستبعد | بوليتيك
بنعبد الله:مناقشة أزمة أفيلال الأربعاء المقبل وتقديم مرشح مشترك لرئاسة مجلس المستشارين مستبعد
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، ما راج مؤخرا حول عدم مناقشة الأغلبية لمسألة تقديم مرشح مشترك، لرئاسة مجلس المستشارين، خلفا لعبد الحكيم بنشماش، مضيفا أنه وفي حالة عدم

شوف تيفي م.ض

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، ما راج مؤخرا حول عدم مناقشة الأغلبية لمسألة تقديم مرشح مشترك، لرئاسة مجلس المستشارين، خلفا لعبد الحكيم بنشماش، مضيفا أنه وفي حالة عدم اتفاق الأغلبية على تقديم مرشح مشترك، سيتخذ كل حزب قراره المناسب في الموضوع.

جاء ذلك في تصريح لقناة "شوف تيفي"، اليوم الأحد، تعليقا على ما نشرته وسائل إعلام وطنية، من أخبار تفيد بعدم تحمس أحزاب الأغلبية لتقديم مرشح مشترك لرئاسة مجلس المستشارين، باستثناء البيجيدي وحزب الكتاب، خاصة بعد الأزمة التي شابت العلاقة بين الأحرار والمصباح، عقب التصريحات والتصريحات المضادة لكل من، الطالبي العلمي وسليمان العمراني.

وحول مناقشة حزب التقدم والاشتراكية مع حليفه العدالة والتنمية، لموضوع استمرار الحزب في الأغلبية الحكومية، بعد أزمة حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لشرفات أفيلال، أكد بنعبد الله، أن حزبه لم يناقش الأمر مع قيادة البيجيدي، بل اقتصر اللقاء حول مناقشة الدخول السياسي، ومستجدات الساحة السياسية، حيث تم إرجاء الموضوع إلى الأربعاء المقبل، وقبل انعقاد اللجنة المركزية لحزب الكتاب يوم 27 أكتوبر الجاري.



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شوف تيفي المغرب أحزاب البيجيدي التقدم والاشتراكية بنعبد الله بنشماش

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