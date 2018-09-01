جريحان بحالة خطرة بإطلاق نار وسط باريس ﻿

أصيب شخصان بجروح نتيجة لإطلاق النار في شارع جورج الخامس، في منطقة الشانزليزيه في وسط باريس.

شوف تيفي وكالات

أصيب شخصان بجروح نتيجة لإطلاق النار في شارع جورج الخامس، في منطقة الشانزليزيه في وسط باريس.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"فإن حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم الأحد، أسفر عن إصابة شخصين بعمر الـ30 عاما، تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وأفادت قناة روسيا اليوم، نقلا عن نفس الصحيفة، أن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كان فيها السائق وراكب، وجدهما رجال إنفاذ القانون عند وصولهما إلى مكان الحادث، فاقدي الوعي نتيجة نزفهما الكثير من الدم، حيث قدمت لهما الشرطة الإسعافات الأولية.

وتمكن المهاجمون الذين لم يعرف عددهم بالضبط، من الفرار من مكان الحادث، حيث أكدت صحيفة لوفيغارو أن المهاجمين كانوا على متن دراجتين ناريتين.





