فيسبوك تقرر تمديد مدة استرجاع الحسابات المحذوفة من 14 يوما إلى شهر ﻿

قررت إدارة موقع التواصل الاجتماعي،“فيسبوك” الزيادة من الفترة التي يتم خلالها حذف حساب المستخدم بناء على طلبه الخاص، إذ تضاعفت من 14 يوما فقط إلى شهر كامل، وسط تزايد عدد المنسحبين من منصته

شوف تيفي وكالات



قررت إدارة موقع التواصل الاجتماعي،“فيسبوك” الزيادة من الفترة التي يتم خلالها حذف حساب المستخدم بناء على طلبه الخاص، إذ تضاعفت من 14 يوما فقط إلى شهر كامل، وسط تزايد عدد المنسحبين من منصته الاجتماعية، والحاذفين لتطبيقه من على هواتفهم الذكية.



وفي حالة تطبيق هذا القرار، فإذا طلب المستخدم حذف حسابه على الفيسبوك، لا ينفذ فوريا، وإنما يتم منح “فترة سماح” يكون خلالها الحساب غير نشط، ولكنه مسموح بالدخول إليه، وذلك تحسبا في حال أن قرر المستخدم أن يعدل عن رأيه وتستمر عضويته في الموقع.

وصرحت شركة “فيسبوك” بشأن قرارها الجديد لموقع “ذا فيرج” قائلة: “لقد قمنا مؤخرا بزيادة فترة السماح عندما تختار حذف حسابك من “فيسبوك، لتصبح 30 يوما بدلا من 14 يوما، وذلك لأننا رأينا أن أشخاصا يحاولون تسجيل الدخول إلى الحسابات بعدما اختاروا حذفها، خلال فترة الـ 14 يوما”

كما يأتي هذا القرار تزامنا مع صراع الشركة لاحتواء أزمة قرصنة حسابات 50 مليون مستخدم لها، وكذلك التعافي من فضيحة تسريب بيانات المستخدمين، من خلال شركة تحليل البيانات “كامبريدج أنالاتيكا”، إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.