 حضور ''الرباح'' و ''المصلي'' بلقاء حزبي للعدالة والتنمية بأكادير في تاريخ حلول الوفد الوزاري بالجهة يثير الجدل ﻿
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حضور ''الرباح'' و ''المصلي'' بلقاء حزبي للعدالة والتنمية بأكادير في تاريخ حلول الوفد الوزاري بالجهة يثير الجدل

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 13:05 حضور الرباح و المصلي بلقاء حزبي للعدالة والتنمية بأكادير في تاريخ حلول الوفد الوزاري بالجهة يثير الجدل | بوليتيك
حضور ''الرباح'' و ''المصلي'' بلقاء حزبي للعدالة والتنمية بأكادير في تاريخ حلول الوفد الوزاري بالجهة يثير الجدل
خلف نشاط حزبي نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية يوم أمس السبت 07 أكتوبر بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير موجة من ردود الفعل بين عدد من المتتابعين للشأن المحلي بالمدينة خاصة بعد أن

شوف تيفي:أكادير

خلف نشاط حزبي نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية يوم أمس السبت 07 أكتوبر بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير موجة من ردود الفعل بين عدد من المتتابعين للشأن المحلي بالمدينة خاصة بعد أن أطره كل من ''عزيز الرباح'' وزير الطاقة والمعادن، و ''جميلة مصلي'' كاتبة الدولة في الصناعة التقليدية.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتتبعي الشأن المحلي عن سر تواجد ''الرباح'' و ''المصلي'' باللقاء خصوصا وأن تاريخ انعقاده يتصادف مع زيارتهما الحكومية بمعيّة عدد من الوزراء لأكادير للمشاركة في اللقاء التواصلي الموسع للتشخيص الجهوي والتوجهات التنموبة الكبرى.

واعتبر المنتقدون لمشاركة العضوين الحكوميين هذا الأمر استغلال للمال العام مستدلين على ذلك بالتعويضات التي يتلقاها الأعضاء الحكوميون عن مهامهم الوزارية والتي تشمل ضمنها التنقل، مشيرين أن تنقل الوفد الوزاري نحو أكادير تم عبر طائرة خاصة ممولة من المال العام بهدف تتبع المشاريع التنموية بجهة سوس وليس المشاركة في أنشطة حزبية خاصة.

واستفسر أحد المعلقين على مشاركة المصلي والرباح باللقاء الحزبي للكتابة الجهوية قائلا بالحرف '' دبا هاذ الديبلاصما علا من غادي نحسبوه؟؟، مضيفا ياك جايين فإطار زيارة الوفد الوزاري لجهة سوس ماسة''.

يشار إلى أن وفدا وزاريا يترأسه سعد الدين العثماني حل يوم أمس السبت 6 أكتوبر 2018 بمدينة أكادير وعقد لقاءً تواصليا موسعا للتشخيص الجهوي والتوجهات التنموية الكبرى وذلك قصد الإنصات لأهم المشاكل والمعيقات التي تواجه عجلة التنمية بجهة سوس قصد إيجاد حلول لها وتفعيل البرامج التنموية وتنزيلها على أرض الواقع، وجمع اللقاء وزراء حكومة العثماني بمنتخبي وبرلمانيي وفعاليات المجتمع المدني بالجهة والذين سردوا عددا من الملفات العالقة وانتظارات الساكنة.

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شوف تيفي المغرب أكادير حضور عزيز الرباح جميلة المصلي لقاء حزبي العدالة والتنمية يثير الجدل التساؤلات

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