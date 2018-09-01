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بعدما انتفض الفاسيون على ''البيجيدي''.. ''الأزمــي'' يُــخصص 2 مليون درهم لإعادة تشغيل مشروع ''صوت وأضــواء فاس''

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 13:03 بعدما انتفض الفاسيون على البيجيدي.. الأزمــي يُــخصص 2 مليون درهم لإعادة تشغيل مشروع صوت وأضــواء فاس | بوليتيك
بعدما انتفض الفاسيون على ''البيجيدي''.. ''الأزمــي'' يُــخصص 2 مليون درهم لإعادة تشغيل مشروع ''صوت وأضــواء فاس''
خصص إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس 2 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس جهة فاس مكناس وجماعة فاس وولاية جهة فاس مكناس ومؤسسة روح فاس لإعادة تشغيل مشروع '' صوت وأضواء فاس ''، وذلك بعدما هاجمته

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خصص إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس 2 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس جهة فاس مكناس وجماعة فاس وولاية جهة فاس مكناس ومؤسسة روح فاس لإعادة تشغيل مشروع " صوت وأضواء فاس "، وذلك بعدما هاجمته ساكنة المدينة خلال الأيام الأخيرة وانتفضت على طريقة تدبيره للعاصمة العلمية .

ويساهم في هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه خلال انعقاد الدورة العادية لجماعة فاس برسم شهر أكتوبر 2018 ، مجلس جهة فاس مكناس ب 5ر1 مليون درهم و مجلس جماعة فاس ب 500 ألف درهم.

ويهدف هذا المشروع إلى استقطاب الزوار والسياح الأجانب وتنشيط الحركة السياحية وخلق قيمة مضافة للرواج السياحي بالعاصمة العلمية.

وتتعهد جماعة فاس إلى جانب مساهمتها المالية بأن تضع رهن إشارة مؤسسة روح فاس كل البيانات والآليات والمعدات المتواجدة بمنشأة " صوت وأضواء فاس" قصد استغلالها لاستئناف نشاط المنشأة فيما تلتزم مؤسسة روح فاس بتوفير الظروف الملائمة والقيام بكل التدابير والإجراءات المناسبة لتشغيل المنشأة.

 

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