 بالصور.. المٌــلقب ''ولد نور الدين'' في قبضة أمن أنفــــا بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حضور الرباح و المصلي بلقاء حزبي للعدالة والتنمية بأكادير في تاريخ حلول الوفد الوزاري بالجهة يثير الجدل | بوليتيك

حضور ''الرباح'' و ''المصلي'' بلقاء حزبي للعدالة والتنمية بأكادير في تاريخ حلول الوفد الوزاري بالجهة

بعدما انتفض الفاسيون على البيجيدي.. الأزمــي يُــخصص 2 مليون درهم لإعادة تشغيل مشروع صوت وأضــواء فاس | بوليتيك

بعدما انتفض الفاسيون على ''البيجيدي''.. ''الأزمــي'' يُــخصص 2 مليون درهم لإعادة تشغيل مشروع ''صوت

بالصور.. المٌــلقب ولد نور الدين في قبضة أمن أنفــــا بالبيضاء | مجتمع

بالصور.. المٌــلقب ''ولد نور الدين'' في قبضة أمن أنفــــا بالبيضاء

نبيل بنعبد الله يدعو إلى إعادة الثقة للمواطنين من خلال هيئات سياسية قادرة على تبني خطاب مقنع للتعبير عن مطامحهم وانتظاراتهم | بوليتيك

نبيل بنعبد الله يدعو إلى إعادة الثقة للمواطنين من خلال هيئات سياسية قادرة على تبني خطاب مقنع

صحيفة بريطانية: تركيا شاهدت شخصاً غير موظف حزم أغراضاً بسيارته بعد دخول خاشقجي إلى مقر قنصلية بلاده | دولي

صحيفة بريطانية: تركيا شاهدت شخصاً ''غير موظف'' حزم أغراضاً بسيارته بعد دخول خاشقجي إلى مقر قنصلية

بالفيـــديو.. سائق سيارة لــ النقل السري بطنجة يتعمد صدم سيارة بحي الإدريسية .. شوفو شنـو دار | بووز

بالفيـــديو.. سائق سيارة لــ ''النقل السري'' بطنجة يتعمد صدم سيارة بحي الإدريسية .. شوفو شنـو دار

حادثة سير مميتة بين الحاجب وآزرو | حوادث و حقوق

حادثة سير مميتة بين الحاجب وآزرو

أمزازي يتفقد الفضاءات الجامعية بأكادير ويؤكد عن قرب إطلاق مشروع جامعي جديد بتيزنيت | بوليتيك

أمزازي يتفقد الفضاءات الجامعية بأكادير ويؤكد عن قرب إطلاق مشروع جامعي جديد بتيزنيت

آخــر المستجدات.. السعُـــودية تــرُد عـلى أنباء مقتل الصحافي جمال خاشقجي ..(تفاصيل مُـثيرة) | دولي

آخــر المستجدات.. السعُـــودية تــرُد عـلى أنباء مقتل الصحافي ''جمال خاشقجي'' ..(تفاصيل مُـثيرة)

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بالصور.. المٌــلقب ''ولد نور الدين'' في قبضة أمن أنفــــا بالبيضاء

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 12:40 بالصور.. المٌــلقب ولد نور الدين في قبضة أمن أنفــــا بالبيضاء | مجتمع
بالصور.. المٌــلقب ''ولد نور الدين'' في قبضة أمن أنفــــا بالبيضاء
تمكنت الفرقة الرياضية المعروفة بـــ''Z26''، من إيقاف أكبر مروج لحبوب الهلوسة من نوع إكستازي على صعيد ولاية الدار البيضــاء.

شوف تيفي

تمكنت الفرقة الرياضية المعروفة بـــ''Z26''، من إيقاف أكبر مروج لحبوب الهلوسة من نوع إكستازي على صعيد ولاية الدار البيضــاء.

وحسب مصادرنا فالشخص الموقوف والمُــلقب ''ولد نور الدين''، يبيع حبوب الهلوسمة أمام أبواب المدارس نهارا والحانات والملاهي ليلا ، حيث تم التربص به وسط المدينة القديمة وبالضبط بزنقة بوطويل حوالي الساعة الثالثة صباحا، وتم حجز أكثر من 100 حبة من الإكستازي ومبلغ مالي بحوزته .

وتمت إحالته مباشرة على مصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا من أجل فتح تحقيق لمعرفة المزود في انتظار تقديمه في حالة اعتقال على النيابة العامة المختصة .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أمن أنفا ولد نور الدين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خبيرة نفسية تقدم تفسيرا غير مسبوق لقرار الانتحار | مجتمع

خبيرة نفسية تقدم تفسيرا ''غير مسبوق'' لقرار الانتحار

أحـــوال الطقس.. سحب كثيفة ونزول أمطار بهـذه المناطق اليـــــوم الأحــد..إليــكم التفاصيــل | مجتمع

أحـــوال الطقس.. سحب كثيفة ونزول أمطار بهـذه المناطق اليـــــوم الأحــد..إليــكم التفاصيــل

الصخيرات- تمارة:هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء | مجتمع

الصخيرات- تمارة:هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء

صــــادم وبالصور .. إيحاءات جنسية في كــتاب مدرسي يُــغضب أباء وأمهات التلاميذ بالبيضاء .. ووزارة التربية الوطنية تدخل على الخط | مجتمع

صــــادم وبالصور .. ''إيحاءات جنسية'' في كــتاب مدرسي يُــغضب أباء وأمهات التلاميذ بالبيضاء .. ووزارة التربية الوطنية تدخل على الخط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بكل صــراحة..ابتسام تسكت ترد على الملاكم جمال بنصديق حول طلبه الزواج منها | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

بكل صــراحة..ابتسام تسكت ترد على الملاكم جمال بنصديق حول طلبه الزواج منها

تعليمات صارمة خلال مرافقة رجال الحموشي الجماهير الرجاوية إلى مدينة واد زم لمحاربة الشغب | خارج البلاطو

تعليمات صارمة خلال مرافقة رجال الحموشي الجماهير الرجاوية إلى مدينة واد زم لمحاربة الشغب

الراقي يكشف تعرضه لهجوم خطير قبل مغادرته الرجاء | خارج البلاطو

الراقي يكشف تعرضه لهجوم خطير قبل مغادرته الرجاء

شاهد الفنان عبد الهادي بلخياط يؤذن بطريقة مدهشة | قنوات أخرى

شاهد الفنان عبد الهادي بلخياط يؤذن بطريقة مدهشة

﻿

آخر المستجدات

حضور الرباح و المصلي بلقاء حزبي للعدالة والتنمية بأكادير في تاريخ حلول الوفد الوزاري بالجهة يثير الجدل | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

حضور ''الرباح'' و ''المصلي'' بلقاء حزبي للعدالة والتنمية بأكادير في تاريخ حلول الوفد الوزاري بالجهة

بعدما انتفض الفاسيون على البيجيدي.. الأزمــي يُــخصص 2 مليون درهم لإعادة تشغيل مشروع صوت وأضــواء فاس | بوليتيك

بعدما انتفض الفاسيون على ''البيجيدي''.. ''الأزمــي'' يُــخصص 2 مليون درهم لإعادة تشغيل مشروع ''صوت

بالصور.. المٌــلقب ولد نور الدين في قبضة أمن أنفــــا بالبيضاء | مجتمع

بالصور.. المٌــلقب ''ولد نور الدين'' في قبضة أمن أنفــــا بالبيضاء

نبيل بنعبد الله يدعو إلى إعادة الثقة للمواطنين من خلال هيئات سياسية قادرة على تبني خطاب مقنع للتعبير عن مطامحهم وانتظاراتهم | بوليتيك

نبيل بنعبد الله يدعو إلى إعادة الثقة للمواطنين من خلال هيئات سياسية قادرة على تبني خطاب مقنع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.