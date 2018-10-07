بالصور.. المٌــلقب ''ولد نور الدين'' في قبضة أمن أنفــــا بالبيضاء ﻿

تمكنت الفرقة الرياضية المعروفة بـــ''Z26''، من إيقاف أكبر مروج لحبوب الهلوسة من نوع إكستازي على صعيد ولاية الدار البيضــاء.

شوف تيفي

تمكنت الفرقة الرياضية المعروفة بـــ''Z26''، من إيقاف أكبر مروج لحبوب الهلوسة من نوع إكستازي على صعيد ولاية الدار البيضــاء.

وحسب مصادرنا فالشخص الموقوف والمُــلقب ''ولد نور الدين''، يبيع حبوب الهلوسمة أمام أبواب المدارس نهارا والحانات والملاهي ليلا ، حيث تم التربص به وسط المدينة القديمة وبالضبط بزنقة بوطويل حوالي الساعة الثالثة صباحا، وتم حجز أكثر من 100 حبة من الإكستازي ومبلغ مالي بحوزته .

وتمت إحالته مباشرة على مصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا من أجل فتح تحقيق لمعرفة المزود في انتظار تقديمه في حالة اعتقال على النيابة العامة المختصة .