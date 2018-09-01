حادثة سير مميتة بين الحاجب وآزرو ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 13 بين الحاجب و آزرو حادثة سير مميتة يوم أمس السبت وبالضبط قبالة منظر يطو على مستوى تراب جماعة ابن الصميم.

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شهدت الطريق الوطنية رقم 13 بين الحاجب و آزرو حادثة سير مميتة يوم أمس السبت وبالضبط قبالة منظر يطو على مستوى تراب جماعة ابن الصميم.

الحادثة خلفت وفاة 5 أشخاص 4 نسوة ورجل.

وتعود أسباب الحادثة لاصطدام سيارة خفيفة كانت تقل الضحايا متجهة صوب مدينة مكناس بشاحنة كانت بالاتجاه المعاكس.

وفور علمها بالخبر حلت كل من السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية بآزرو حيث نقلت جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بآزرو، و وضع سائق الشاحنة تحت الحراسة النظرية كما فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي لمعرفة أسباب الحادث.