أمزازي يتفقد الفضاءات الجامعية بأكادير ويؤكد عن قرب إطلاق مشروع جامعي جديد بتيزنيت ﻿

أكد ''سعيد أمزازي''، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته التي ألقاها يوم أمس السبت باللقاء التواصلي الموسع للتشخيص الجهوي والتوجهات التنموية الكبرى الذي ترأسه رئيس

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أكد ''سعيد أمزازي''، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته التي ألقاها يوم أمس السبت باللقاء التواصلي الموسع للتشخيص الجهوي والتوجهات التنموية الكبرى الذي ترأسه رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' بمعية أكثر من 17 وزيرا وكاتب دولة، (أكد) أن وزارته ستعمل على إخراج مشروع جامعي بمواصفات ومعايير عالية الجودة بمدينة تيزنيت لتعزيز الأقطاب الجامعية بجهة سوس ماسة، لتخفيف الضغط عن النواة الجامعية بأكادير بفعل الاكتظاظ الذي تشهده.

وأشار ''أمزازي'' أن النواة الجامعية الجديدة تأتي في إطار الشراكة التي تجمع وزارة التربية الوطنية والمجلس الجهوي لسوس ماسة والمجلس الإقليمي لتيزنيت.

وأوضح ذات المتحدث أن العرض المتزايد على الدراسة الجامعية والطاقات الشبابية الهائلة التي يعرفها إقليم تيزنيت ونواحيه يستدعي توفير قطب جامعي لهذه الشريحة في المستقبل وذلك لتسهيل ولوج حاملي الباكالوريا للجامعة لاستكمال دراستهم العليا وتخفيف العبء عنهم من خلال تنقلهم لخارج تيزنيت، إذ أن أغلب المتخرجين من الثانويات بالمنطقة يقصدون أكادير وأيت ملول لإكمال دراستهم الجامعية بجامعة ابن زهر.

ومن جهة أخرى أشار أمزازي في معرض كلامته باللقاء التواصلي، أن الطاقة الاستيعابية لجامعة ابن زهر شهدت تطورا كبيرا حيث وصلت إلى 290% خلال 7 سنوات الأخيرة بالقياس إلى ما تم بين 1984 و2011، مضيفا أن الجامعة انتشرت في 8 مدن جامعية، وانتقلت من 8 مؤسسات إلى 18 مؤسسة''.

هذا، وسبق لأمزازي أن قام بجولة تفقدية يوم الجمعة الماضي لمجموعة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر والأوراش التابعة لها رفقة وفد رسمي للوقوف على سير العمل فيها والتقرب من الدينامية الكبيرة التي تشهدها هذه الفضاءات الجامعية بفضل السياسة التذبيرية والاستراتيجية المتبصرة لرئيس الجامعة ''عمر حلي'' الذي استطع في ظرف وجيز أن يخلق ثورة علمية بجامعة ابن زهر، من خلال إنشاء مجموعة من الكليات الجديدة والفضاءات التي توفر للطلبة الظروف المواتية للبحث والتحصيل العلمي والمعرفي.