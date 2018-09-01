آخــر المستجدات.. السعُـــودية تــرُد عـلى أنباء مقتل الصحافي ''جمال خاشقجي'' ..(تفاصيل مُـثيرة) ﻿

رد مصدر مسؤول بالقنصلية العامة للسعودية في اسطنبول صباح الأحد على تقارير تحدثت عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

شوف تيفي

رد مصدر مسؤول بالقنصلية العامة للسعودية في اسطنبول صباح الأحد على تقارير تحدثت عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ونفى المصدر تقريرا لرويترز نقلته عن مصادر تركية قولها إنها تعتقد أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قد قتل داخل القنصلية.

ورد القنصل السعودي في إسطنبول قائلا : ''لم نوجه اتهامات قانونية لـ جمال خاشقجي في القنصلية''، كما شجب المصدر في بيان ''هذه الاتهامات عارية من الصحة''.

وشكك المصدر في ''أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع''.

‏‎‏‎وكشف المصدر أن: ''وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصلوا السبت لاسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي''.

وقالت وكالة رويترز إن الأمن التركي يعتقد أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قد قتل فى القنصلية السعودية، ونقلت عن مصدر تركي مسؤول قوله:

''التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول، ونعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية''.

يُـــشار أن خاشقجي هو صحافي سعودي عمل سابقا رئيسا لتحرير صحيفة ''الوطن'' السعودية اليومية، كما عمل مستشارا للأمير تركي الفيصل السفير السابق في واشنطن، ولكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.