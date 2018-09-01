خبيرة نفسية تقدم تفسيرا ''غير مسبوق'' لقرار الانتحار ﻿

أكدت خبيرة نفسية مرموقة أن وضع حد للحياة لا يرتبط دائما بهذا المرض النفسي، إذ ثمة مشاهير في عافية تامة اختاروا هذه النهاية المأساوية، عكس ما هو متداول من كون الانتحار يأتي غالبا بسبب تفاقم مرض

شوف تيفي وكالات

أكدت خبيرة نفسية مرموقة أن وضع حد للحياة لا يرتبط دائما بهذا المرض النفسي، إذ ثمة مشاهير في عافية تامة اختاروا هذه النهاية المأساوية، عكس ما هو متداول من كون الانتحار يأتي غالبا بسبب تفاقم مرض الاكتئاب.

وحسب موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''، فقد أوضحت الباحثة في علم النفس بجامعة أوتاغو النيوزيلندية، جيسي بيرينغ، أن 5 بالمئة فقط من مرضى الاكتئاب يقدمون على الانتحار ولذلك فإن الفكرة المتداولة عن قتل النفس يشوبها الكثير من التعميم.

وتضيف بيرينغ التي ألفت كتابا كاملا عن مسألة الانتحار تحت عنوان ''لماذا نقتل أنفسنا''، أن الأشخاص الذين لا يعانون أي مرض نفسي ينتحرون أيضا، موضحة أن 47 بالمئة من السلوك الانتحاري لدى الإنسان يرتبط بعوامل جينية، أما 57 بالمئة من الحالات المتبقية فتنجم عن الظروف والبيئة، فإذا التقت هذه القابلية الجينية للانتحار بظروف محفزة على الانتحار، فإن الإنسان يصبح أكثر عرضة لقتل نفسه وفق تفسير الباحثة.

وأشارت الباحثة إلى أن الأفكار السوداوية رغم ترددها في عقل الإنسان وجهازه العصبي، فإن العلم يجد صعوبة في التنبؤ بالانتحار، حتى إن كان البعض ينصح بالانتباه إلى من يكثر من الحديث عن الموت، أو يصير أكثر عزلة، مبرزة أن كثيرا من المنتحرين يضعون حدا للحياة بسبب ''أناس آخرين''، ولهذا يتحول الحرص على نظرة المجتمع في بعض الأحيان إلى أمر قاتل.

وذكرموقع ''ساينتفيك أميركان'' العلمي، فأن 800 ألف شخص في العالم ينتحرون سنويا، أي أن إنسانا واحدا يضع حدا لحياته في كل أربعين ثانية، أما في الولايات المتحدة فيشكل الانتحار عاشر سبب من أسباب الوفاة بالبلاد.