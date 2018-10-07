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مُـــثير وبالصــورة.. الوزير الرميد يظهر ''نائمـــاً'' وفي اجتماع وزاري..وفيسبوكيون :''عدلت فنمت''

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 10:08 مُـــثير وبالصــورة.. الوزير الرميد يظهر نائمـــاً وفي اجتماع وزاري..وفيسبوكيون :عدلت فنمت | بوليتيك
مُـــثير وبالصــورة.. الوزير الرميد يظهر ''نائمـــاً'' وفي اجتماع وزاري..وفيسبوكيون :''عدلت فنمت''
ظهـــــر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ''مصطفى الرميد'' أمــــس السبت وهو ''نائم'' في اجتماع وزاري بجهة سوس حضره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

شوف تيفي

ظهـــــر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ''مصطفى الرميد'' أمــــس السبت وهو ''نائم'' في اجتماع وزاري بجهة سوس حضره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وتداول عدد من نشطاء ومتتبعي وسائل التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صُــورة المصطفى الرميد على نطاق واسع ، بين ســاخر ومُـــستغرب من نــوم الوزير وهو في مهمة رسمية .

وعـــلق فيسبوكيون بالقول : ''خليـــه ينعس هو اللي ينعس ويجي معاه النعاس''، وزاد آخر ساخرا '' عـــدلت فنمت يارميد''، وتوالت ردود فعل الفيسبوكيين على صورة الرميــد بتعاليق كثيرة أغلبها تستنكر ''غفوة'' الوزير في وقت كان المطلوب منه أن يكون يقظا ...

و يُــــعتقد أن الوزيـــر ''الرميد'' استسلم للنوم بعد رحلة سفر من العاصمة الرباط إلى أكادير .

 

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