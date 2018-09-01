 إحباط تهريب حوالي 670 هاتفا ذكيا بميناء طنجة المتوسط ﻿
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إحباط تهريب حوالي 670 هاتفا ذكيا بميناء طنجة المتوسط

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 09:53 إحباط تهريب حوالي 670 هاتفا ذكيا بميناء طنجة المتوسط | حوادث و حقوق
إحباط تهريب حوالي 670 هاتفا ذكيا بميناء طنجة المتوسط
أحبطت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، أمس السبت، تهريب حوالي 670 هاتفا ذكيا خلال عملية منفصلتين.

شوف تيفي

أحبطت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، أمس السبت، تهريب حوالي 670 هاتفا ذكيا خلال عملية منفصلتين.

وأبرز مصدر جمركي أن عناصر الجمارك تمكنت في عملية مراقبة روتينية من حجز 495 هاتفا ذكيا، من بينها 334 هاتفا جديدا، كانت مدسوسة في مخابئ معدة على مستوى عربة مقطورة تجرها سيارة خفيفة مرقمة بفرنسا.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك قامت في عملية ثانية بحجز 174 هاتفا ذكيا جديدا ومستعملا و5 حواسيب محمولة، حاول أحد المغاربة المقيمين بفرنسا إدخالها إلى التراب الوطني بإخفائها بعناية في تجاويف بسيارته، دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

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