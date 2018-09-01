إحباط محاولة اختطاف فتاة قاصرة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بأولاد تايمة ﻿

أحبطت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية بأولاد تايمة يوم أمس السبت عملية اختطاف فتاة قاصرة من طرف شاب عشريني بعدما حاول جرها بالقوة نحو منطقة خلاء على مستوى حي ''الكليتة'' تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أحبطت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية بأولاد تايمة يوم أمس السبت عملية اختطاف فتاة قاصرة من طرف شاب عشريني بعدما حاول جرها بالقوة نحو منطقة خلاء على مستوى حي ''الكليتة'' تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات الحادث تعود إلى صباح يوم أمس حينما كانت دورية للأمن الوطني تقوم بحملة تمشيطية اعتيادية في إطار عملها اليومي الاستباقي للحد من الجريمة ليثير انتباه أفرادها فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة في حالة غير عادية مع شاب عشريني، بعدما دخلت في صراخ حاد وبعد اقتراب الدورية من المعنيين بالأمر اتضح أن الشاب العشريني كان يحاول جر الفتاة بالقوة نحو أحد الأماكن الخالية للانفراد بها واضعا سيفا كبيرا على عنقها، لتتدخل العناصر الأمنية، وتقوم بتوقيفه واقتياده لمفوضية الأمن لتعميق البحث معه رفقة الفتاة.

وأضافت ذات المصادر، أن التحقيقات الأولية مع الفتاة والشاب كشفت عن كونهما كاناا على علاقة غرامية منذ مدة إذ نتج عنها تعرض الضحية للاغتصاب وافتضاض بكارتها من طرف الجاني، حيث كان يعمد إلى استغلالها جنسيا وبعدما أصبحت ترفض طلباته الجنسية حاول اختطافها بالقوة والعنف والتهديد نحو مكان خالٍ لممارسة الجنس عليها.

هذا وجرى الاحتفاظ بالشاب البالغ من العمر 23 سنة وذي السوابق العدلية تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.