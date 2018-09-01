ضــربة موجعة للبوليساريو.. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يكرس شرعية المنتخبين المحليين ويُؤكد أن ''الوضع هادئ'' بالصحراء المغربية ﻿

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، ''التقى المنتخبين المحليين'' بالأقاليم الجنوبية

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ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، ''التقى المنتخبين المحليين'' بالأقاليم الجنوبية للمغرب خلال جولته في المنطقة في يونيو 2018، مكرسا بذلك شرعية هؤلاء المنتخبين والمسؤولين المحليين كممثلين وحيدين للمنطقة، منتخبين ديمقراطيا.

ويؤكد التقرير، من جهة أخرى، أن العديد من المحاورين الذين التقاهم كوهلر في الصحراء ''عبروا عن دعمهم الكامل لمخطط الحكم الذاتي'' الذي تقدم به المغرب. كما طلبوا من الأمم المتحدة ''إيجاد حل سياسي من شأنه السماح للسكان في مخيمات تندوف بالعودة إلى الوطن الأم'' و''الاستفادة من التطور الذي تعرفه منطقة'' الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، وصف التقرير إرادة المغرب لتسهيل زيارة كوهلر للصحراء المغربية بأنها ''إشارة مشجعة''.

وتكرس اجتماعات المسؤول الأممي مع المسؤولين المحليين في الصحراء المغربية شرعيتهم بصفتهم الممثلين الوحيدين للمنطقة المنتخبين ديمقراطيا. وعلاوة على ذلك، يجدد الدعم المطلق لساكنة المنطقة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تأكيد تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء.

من ناحية أخرى، وصف غوتيريس، في تقريره، الوضع في الصحراء المغربية بأنه ''هادئ بشكل عام''. وهو ما يمثل دحضا للحملة الإعلامية المضللة لـ ''البوليساريو'' والجزائر، الرامية إلى تغليط المجتمع الدولي بخصوص حقيقة الاستقرار والتنمية في الصحراء المغربية.