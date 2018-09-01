انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنعرج خطير بورزازات تخلف حالة وفاة وإصابة عدد كبير من الضحايا ﻿

لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 15 شخصا بجروح وصفت بالبليغة في حادثة سير خطيرة وقعت منتصف ليلة أمس على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ''أيت زينب'' و ''تازنتوت'' غير بعيد عن منعرج ''تيشكا'' الخطير

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 15 شخصا بجروح وصفت بالبليغة في حادثة سير خطيرة وقعت منتصف ليلة أمس على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ''أيت زينب'' و ''تازنتوت'' غير بعيد عن منعرج ''تيشكا'' الخطير بإقليم ورزازات، وذلك بعد سقوط حافلة كانت تقل عددا كبيرا من المسافرين القادمين من مراكش في اتجاه ورزازات بأحد المنعرجات الطرقية الوعرة.

وحسب مصادر خاصة، فالحادث راجع للسرعة المفرطة التي كان يقود بها سائق الحافلة ما جعله يفقد سيطرته عليها أثناء بلوغه لأحد المنعرجات الواقعة بمنطقة ''تازنتوت'' ما أدى به للخروج عن مساره لتنقلب الحافلة على قارعة الطريق وتسقط نحو الأسفل في مشهد وصف بالمروع.

هذا واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتم انتشال الضحايا الذين تجاوزوا 15 شخصا حسب معلومات أولية وجندت مختلف المصالح الوقائية لتأمين نقلهم نحو مستشفى سيدي حساين بمدينة وارزازات، الذي استقبل الجرحى فيما لفظ أحد الضحايا أنفاسه الأخيرة جراء قوة إصابته.

ومن جانبها فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها حول الحادث لمعرفة حيثيات وملابسات وقوعه لتحديد المسؤوليات القانونية.