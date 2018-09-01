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أحـــوال الطقس.. سحب كثيفة ونزول أمطار بهـذه المناطق اليـــــوم الأحــد..إليــكم التفاصيــل

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 08:21 أحـــوال الطقس.. سحب كثيفة ونزول أمطار بهـذه المناطق اليـــــوم الأحــد..إليــكم التفاصيــل | مجتمع
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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد ، انتشار سحب كثيفة بالسهول الشمالية والوسطى مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة محليا .

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد ، انتشار سحب كثيفة بالسهول الشمالية والوسطى مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة محليا .

وستتشكل كتل ضبابية بالسواحل الوسطى والجنوبية ، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف ومن المحتمل أن تمتد بسايس والمنطقة الشرقية مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية . عدا ذلك ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية على العموم بالمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالشرق والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بالسواحل المحيطية والسهول والمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 إلى 29 درجة بأقصى جنوب المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 16 و 21 درجة بالمرتفعات ، و ما بين 22 و 27 درجة بالسهول الأطلسية، وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و 33 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي ،وبالواجهة المتوسطية، والسهول الداخلية والمناطق الوسطى ، وشمال الاقاليم الجنوبية، وما بين 34 و 41 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغار وبالسواحل الاطلسية بين طنجة والعرائش وما بين طرفاية وبوجدور وقليل الهيجان بباقي السواحل .

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شوف تيفي المغرب سحب كثيفة السهول الشمالية والوسطى احتمال نزول قطرات قطرات مطرية متفرقة اليوم الأحد نشرة جوية

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