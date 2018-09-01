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جثة سيدة أربعينية تستنفر السلطات الأمنية بجماعة ''آيت سدرات'' بتنغير

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 07:51 جثة سيدة أربعينية تستنفر السلطات الأمنية بجماعة آيت سدرات بتنغير | حوادث و حقوق
جثة سيدة أربعينية تستنفر السلطات الأمنية بجماعة ''آيت سدرات'' بتنغير
استنفرت جثة سيدة أربعينية عثر عليها يوم أمس بجوار شلالات ''أيت ابريرن'' بجماعة ''آيت سدرات'' بإقليم تنغير مختلف مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية والشرطة العلمية التابعة لأمن ورزازات التي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استنفرت جثة سيدة أربعينية عثر عليها يوم أمس بجوار شلالات ''أيت ابريرن'' بجماعة ''آيت سدرات'' بإقليم تنغير مختلف مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية والشرطة العلمية التابعة لأمن ورزازات التي هرعت لعين المكان، وتمت معاينة الجثة، قبل أن يتقرر نقلها صوب مستودع الأموات بمستشفى ورزازات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الهالكة جرى تحديد هويتها وتنحدر من نفس المنطقة إلا أن أسباب وفاتها لازالت مجهولة، حيث تم فتح تحقيق معمق من طرف عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع مصالح الشرطة العلمية والتقنية لورزازات لتحديد ظروف وملابسات وأسباب وفاتها الحقيقية.

وعلاقة بذات الموضوع أفادت مصادر أخرى أن الهالكة الأربعينية كانت قيد حياتها تعاني من اضطرابات نفسية وتمر من حالة نفسية حرجة ومعروفة لدى ساكنة المنطقة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تنغير جثة سيدة أربعينية تستنفر السلطات الأمنية آيت سدرات

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