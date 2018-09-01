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خطير...تلميذ يوجه طعنات لزميله داخل ثانوية بمدينة طاطا

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 01:14 خطير...تلميذ يوجه طعنات لزميله داخل ثانوية بمدينة طاطا | حوادث و حقوق
خطير...تلميذ يوجه طعنات لزميله داخل ثانوية بمدينة طاطا
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن إقدام تلميذ يوم أمس الجمعة، على الاعتداء على زميل له بالسلاح الأبيض وسط ساحة أحد المؤسسات التعليمية(ثانوية محمد الخامس) بمدينة طاطا، ما تسبب له في جروح وصفت

شوف تيفي:طاطا

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن إقدام تلميذ يوم أمس الجمعة، على الاعتداء على زميل له بالسلاح الأبيض وسط ساحة أحد المؤسسات التعليمية(ثانوية محمد الخامس) بمدينة طاطا، ما تسبب له في جروح وصفت بالخطيرة نقل على إثرها لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فتلاميذ المؤسسة التعليمية خرجوا في فسحة استراحة لساحة الثانوية، قبل أن ينشب خلاف حاد بين تلميذين سرعان ما تحول لشجار عنيف استل معه أحد المتعاركين سكينا كان بحوزته ليوجه به طعنات لغريمه، كادت تزهق روحه.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحادث خلف استنفارا خاصا داخل المؤسسة التعليمية، حيث هرعت مختلف الأطر التربوية لمكان الحادث، وقامت بإخطار مصالح الأمن بمدينة طاطا، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل الضحية صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بطاطا وبعد عرضه للفحوصات الأولية تبين أن حالته جد حرجة ليقرر الطاقم الطبي توجيهه نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإسعافه وإنقاذه، فيما قامت مصالح الأمن بتوقيف التلميذ المعتدي، والبالغ من العمر 21 سنة، على خلفية اعتدائه بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض على زميله داخل المؤسسة التعليمية التي يتابعان بها دراستهما.

وجرى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه حول ظروف وملابسات إقدامه على الاعتداء على زميله.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طاطا خطير تلميذ اعتداء السلاح الأبيض زميله داخل مؤسسة تعليمية

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