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بالصـور: انتحــــار شـــابة يهز المدينة القديمة بالبيضاء

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 23:29 بالصـور: انتحــــار شـــابة يهز المدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصـور: انتحــــار شـــابة يهز المدينة القديمة بالبيضاء
علمت شوف تيفي من مصــادرها أن شـــابة أقدمت على الانتحار قبل قليل من ليلة السبت بالمدينة القديمة بالدار البيضاء .

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصــادرها أن شـــابة أقدمت على الانتحار قبل قليل من ليلة السبت بالمدينة القديمة بالدار البيضاء .

وأضــافت ذات المصادر أن الشابة التي أنهت حياتها شنقا من مواليد 66 ، وقامت بعملية الانتحار داخل منزل بشقة سفلية وسط المدينة القديمة درب الجران ، وتبقى الأسباب مجهولة لحدود اللحظة.

وفور وقوع الحادث التحق رجال الوقاية المدنية والسلطة المحلية والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية التابعين لأمن أنفا بعين المكان.

وسيتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي يوسف في انتظار نقلها إلى مقر الطب الشرعي بالرحمة لأجل التشريح.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب انتحار شقة موت مستودع الأموات

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