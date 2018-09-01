ســـــــابقة.. مليون دولار قيمة سندات إسلامية سيادية أصدرتها المغرب ﻿

في سابقة من نوعها أصدر المغرب سندات سيادية إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) لمدة خمس سنوات خاصة بنظام الإجارة، حسب ما ذكره مسؤولون بوزارة المالية في المغرب أمس.

شوف تيفي

في سابقة من نوعها أصدر المغرب سندات سيادية إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) لمدة خمس سنوات خاصة بنظام الإجارة، حسب ما ذكره مسؤولون بوزارة المالية في المغرب أمس.

وفي هذا الصدد قال الحسن الدز المسؤول بوزارة المالية في تصريحات صحفية إن الصكوك ''لها خصوصيتها المغربية في أنها تحترم الضوابط الشرعية الإسلامية والمقتضيات القانونية''.

وأضاف أنها ''تراعي صورة البلد ومصداقيته وهي لا تشبه تجارب دول أخرى في الصكوك''، حيث إن الدولة هي الضامن بين المستثمر والمستأجر، وإن الدولة ''تبقي يدها على الأملاك بحيث تبقى تابعة لها رغم تأجيرها واستغلالها''..

وقال إن إصدار سندات أخرى بالنسبة لباقي المنتجات الإسلامية ''قيد الدرس خاصة على المستوى القانوني'' لكنه لم يعط تاريخا محددا، قائلا: ''الأمر متعلق بتطور السوق''، مضيفا بقوله ''لدينا طموح لنؤسس لسوق للصكوك يكون فيها سيولة كما سوق سندات الخزينة''، ويأمل المغرب في أن إصدار الصكوك سيعزز السيولة في السوق المغربية ويجذب المستثمرين الأجانب.

وبقيت هذه الصكوك محل تخوف ورفض طويلين من جانب الإسلاميين. ويعتبر المغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.