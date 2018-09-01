 القضية كــبرات..التحقيق الأولي يشير الى مقتل المعارض السعودي خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول..(تفاصيل مثيرة) ﻿
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القضية كــبرات..التحقيق الأولي يشير الى مقتل المعارض السعودي خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول..(تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 21:27 القضية كــبرات..التحقيق الأولي يشير الى مقتل المعارض السعودي خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول..(تفاصيل مثيرة) | دولي
القضية كــبرات..التحقيق الأولي يشير الى مقتل المعارض السعودي خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول..(تفاصيل مثيرة)
نقلت وكالات أنباء دولية عن مصدرين تركيين مقربين قولهما إن ''التقييم الأولي للشرطة التركية يشير إلى أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول''.

شوف تيفي

نقلت وكالات أنباء دولية عن مصدرين تركيين مقربين قولهما إن ''التقييم الأولي للشرطة التركية يشير إلى أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول''.

وتأتي هذه التقارير بعدما كانت أعلنت تركيا فتح تحقيق بهذا الخصوص اليوم.

وقد أعلن متحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا أنه سيكشف عن وضع المعارض السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفت آثارته يوم الثلاثاء في القنصلية السعودية باسطنبول، حيث قال المتحدث باسم الحزب عمر جليك للصحافيين في مؤتمر للحزب : ''سيتم الكشف عن وضع الصحافي المفقود وتفاصيل عنه وعن المسؤول عن ذلك'' مضيفًا أن حساسية تركيا بشأن القضية عند أعلى مستوى.

وبعد أن أبدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استعداد بلاده للسماح للسلطات التركية بتفتيش مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، الموقع الذي شوهد فيه المعارض السعودي جمال خاشقجي للمرة الأخيرة، أعلنت تركا اليوم السبت عن فتح تحقيق قضائي حول ملابسات اختفاء الصحافي المعارض الذي يقطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُخشى من أن خاشقجي قد أخفي قصريًا، وقد تعرض لاختطاف في القنصلية السعودية، عندما دخلها يوم الثلاثاء الماضي ''لتسوية بعض الأوراق'' كما كانت قد أكدت خطيبته التركية.

فأعلن اليوم السبت، الادعاء العام التركي عن فتح تحقيق حول اختفاء خاشقجي، حسب ما أفادت وكالة أنباء ''الأناضول'' الرسمية السبت.

وكان خاشقجي مستشارًا للحكومة السعودية ووزير الدفاع السابق تركي الفيصل، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة العام الماضي لتجنب اعتقاله، بعد توجيهه انتقادات لبعض سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولتدخل الرياض في الحرب في اليمن.

ويكتب الخاشقجي منذ عام مقالات رأي ناقدة للسياسات السعودية في صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية. 

 

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