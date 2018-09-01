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بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 21:13 صـــفعة أخرى تُـدحض ادعاءات البوليساريو.. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يبرز استثمارات المغرب الكبرى في الصحراء المغربية | بوليتيك
صـــفعة أخرى تُـدحض ادعاءات ''البوليساريو''.. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يبرز استثمارات المغرب الكبرى في الصحراء المغربية
أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، ''الاستثمارات الكبرى ومشاريع البنى التحتية والتنمية الاقتصادية'' في الاقاليم الجنوبية

شوف تيفي

أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، ''الاستثمارات الكبرى ومشاريع البنى التحتية والتنمية الاقتصادية'' في الاقاليم الجنوبية للمغرب.

وذكر غوتيريس في التقرير أن مبعوثه الشخصي زار '' العديد من المشاريع التنموية التي مولها المغرب، من بينها مركز للمؤتمرات ومستشفى ووحدة لمعالجة الفوسفات في العيون''، مؤكدا أن السكان المحليين عبروا عن ''امتنانهم للدعم المالي'' الذي تستفيد منه المنطقة وخاصة النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 7,7 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى أن هذا الدعم مكن من تحسين البنيات التحتية وخدمات الصحة والتعليم في جميع أنحاء المنطقة، ويعد هذا الاستنتاج الذي خلص إليه الأمين العام، اعترافا من الأمم المتحدة بالجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي حملت نفسا جديدا لضمان تنمية اقتصادية مندمجة ومستدامة ومنتجة للثروة لفائدة السكان بالمناطق الجنوبية.

كما أنه دحض ادعاءات ''البوليساريو'' والجزائر اللتين تحاولان، عبثا، تبخيس الجهود التنموية التي يبذلها المغرب لفائدة ساكنة الصحراء المغربية.

 

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