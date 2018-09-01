 مُـــــثير..''عندما يلبسون الحق بالباطل'' الشيخ الريسوني يُـدافـع عن أخيه الوزير ''يتيــم'' ويتــهم خطيبته ''المُــدلكة'' بالتآمر في مفارقة عجيبة ﻿
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مُـــــثير..''عندما يلبسون الحق بالباطل'' الشيخ الريسوني يُـدافـع عن أخيه الوزير ''يتيــم'' ويتــهم خطيبته ''المُــدلكة'' بالتآمر في مفارقة عجيبة

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 20:35 مُـــــثير..عندما يلبسون الحق بالباطل الشيخ الريسوني يُـدافـع عن أخيه الوزير يتيــم ويتــهم خطيبته المُــدلكة بالتآمر في مفارقة عجيبة | بوليتيك
مُـــــثير..''عندما يلبسون الحق بالباطل'' الشيخ الريسوني يُـدافـع عن أخيه الوزير ''يتيــم'' ويتــهم خطيبته ''المُــدلكة'' بالتآمر في مفارقة عجيبة
كتب أحمد الريسوني عبر موقعه الرئيسي مقالة يُــدافع من خلالهـــا عن أخيه القيادي الإسلامي البارز ووزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني، بشأن تجواله ليلاً في شوارع باريس مع فتاة

شوف تيفي

كتب أحمد الريسوني عبر موقعه الرئيسي مقالة يُــدافع من خلالهـــا عن أخيه القيادي الإسلامي البارز ووزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني، بشأن تجواله ليلاً في شوارع باريس مع فتاة تصغره سناً قال إنها ''خطيبته''.

وجاء في مقالة الريسوني المثيرة ''إذا كان التطـيُّـرُ والتشاؤم ممنوعين في الإسلام، فإن التفكير والتساؤل مسموحان، وقد يكونان في بعض الحالات محمودين ومفيدين، لأنه لا بديل عنهما إلا التغافل والتعامي .. في المغرب، يتحدث الناس عن الأخ العزيز الأستاذ محمد يتيم وخطيبته... وفي العالم كله، يتحدث الناس عن الصديق الكريم الأستاذ جمال خاشُقجي وخطيبته ، وقد كنت ألقاه وأتناقش معه بمدينة جدة، التي كان يقطنها قبل أن تتقلب الأحوال''.

وأضــاف الشيخ الريسوني مُــدافعا في مفارقة عجيبة بالقول : ''كل من يتيم وخاشقجي شخصية سياسية وازنة ومؤثرة...واليوم، لكل منهما قصته مع خطيبته.. خطيبة الأول، تسببت لخطيبها في ورطة متنوعة الصور، متنقلة الأماكن، ويبدو أنه إن تقدم فيها فمشكلة، وإن تراجع عنها فمشكلة، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إن ربي لطيف لما يشاء''.

واستــطرد أبرز الوجوه الدعوية ''أما خطيبة الثاني، فتسببت خطوبتها في مصير مجهول لخطيبها؛ فقد تم استدراجه من أمريكا إلى تركيا بدعوى إتمام الخطبة والزواج؟! ثم استُدرج للدخول إلى قنصلية بلاده، دون أن تدخل معه خطيبته التي بقيت بالباب؟! وهناك اختفى وطمست آثاره، نسأل الله له الفرج والسلامة''.

وزاد القيــادي الإسلامي المحسوب على ''البيجيدي'' متسائلا : ''إذا كان الخطيبان معا قد دفعا ثمنا باهظا ومهرا فادحا بسبب هذه الخطوبة، فإن الخطيبتين معا تعيشان في أمان وسلام؟ فهل علينا أن نفسر كلا من الخطبتين وتوابعمها، بكامل السذاجة والغفلة؟''

واختتــــم بالقول ''لقد أُمرنا أن نحكم بالظاهر، هذا صحيح، ولكن التساؤلات المريبة تفرض نفسها، وتبقى عالقة في انتظار أن تنكشف الأمور وفي الحديث الصحيح (كيف وقد قيل؟)''، واستحضر الداعية المعروف الحديث الصحيح في واقعة صديقه في الحزب والحركة إلا أنه نسي قوله تعالى : ''يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون''...

يُـــشار أنه تسرب شريط فيديو، تم تناقله بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، يظهر من خلاله الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية يتيـــم مع خطيبته الشابة التي كانت ''تُدلك'' رجليه بعد إصابته بكسر، والتي تصغره بأزيد من 30 سنة، وهما في شوارع باريس ممسكين بأيدي بعضهما، ويتجولان في أحد شوارع باريس.

 

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شوف تيفي المغرب الوزير يتيم المدلكة العدالة والتنمية فرنسا باريس أحمد الريسوني

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