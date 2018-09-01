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صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 19:18 صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد | دولي
صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد
ظهرت زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، في صورة مختلفة بعد نحو شهرين من إعلانها إصابتها بسرطان الثدي.

شوف تيفي

ظهرت زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، في صورة مختلفة بعد نحو شهرين من إعلانها عن إصابتها بسرطان الثدي.

ونشرت أسماء الأسد صورا، عبر حسابها الرسمي بموقع ''إنستغرام''، الذي يتابعه حوالي 300 ألف متابع، من اجتماع ترأسته هذا الأسبوع، وترأست سيدة دمشق الأولى اجتماعا حول تطوير مسار عمل الأولمبياد العلمي في سوريا.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد كشفت، شهر غشت الماضي عبر حسابها بموقع تويتر، أن أسماء بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا.

وظهرت أسماء، البالغة من العمر 43 عاما، آنذاك في صور إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج، حسب ما أورده موقـع ''سكاي نيوز عربية''.

وأسماء الأسد، أم لثلاثة أولاد، ولدان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري.

وقبل اندلاع النزاع في سوريا منذ العام 2011، كانت الأسد محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها إزاء النزاع في بلادها قسم السوريين حولها.

وغالباً ما تظهر الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها لنشاطات اجتماعية بينها لقاءات مع عائلات القتلى والجرحى أو تكريم طلاب وزيارة جمعيات.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الرئيس السوري بشار الأسد الإعلام الغربي علاج السرطان

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