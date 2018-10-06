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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 18:39 بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس | دولي
بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس
استقبلت شركة مرسيدس الألمانية عهد التميمي، الملقبة ب ''أيقونة المقاومة الفلسطينية''، أول أمس الخميس، و أهدتها سيارة ''مرسيدس GLA 2019'' سوداء اللون.

شوف تيفي وكالات

استقبلت شركة مرسيدس الألمانية عهد التميمي، الملقبة ب ''أيقونة المقاومة الفلسطينية''، أول أمس الخميس، و أهدتها سيارة ''مرسيدس GLA 2019'' سوداء اللون.

زيارة التميمي لألمانيا، جاءت عقب الزيارة التي قامت بها لنادي ريال مدريد، أواخر الشهر المنصرم، حيث منحها الفريق الملكي الإسباني قميصا يحمل رقم9، مما جر عليه انتقادات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



وكانت التميمي قد زارت تونس يوم الثلاثاء المنصرم، حيث استقبلها الرئيس التونسي ''باجي قايد السبسي''بالقصر الرئاسي، حيث تعتبر المرة الأولى التي تزور فيها بلدا عربيا، بعد الإفراج عنها في 29 يوليوز الماضي، من قبل سلطات الاحتلال، مثمنة موقف تونس الداعم للشعب الفلسطيني، ودعم صموده ونضالاته المشروعة لاسترداد كافة حقوقه.

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