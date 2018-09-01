 الصحراء المغربية.. المغرب يستجيب لدعوة المبعوث الشخصي، غوتيريس ويدعو الجزائر للقيام بالمثل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء العثماني ويستنكر إقصاءهم من الكلام | بوليتيك

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء ''العثماني'' ويستنكر إقصاءهم من الكلام

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا | بوليتيك

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا

صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد | دولي

صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد

بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس | دولي

بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس

الصحراء المغربية.. المغرب يستجيب لدعوة المبعوث الشخصي، غوتيريس ويدعو الجزائر للقيام بالمثل | بوليتيك

الصحراء المغربية.. المغرب يستجيب لدعوة المبعوث الشخصي، غوتيريس ويدعو الجزائر للقيام بالمثل

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يفند دعاية البوليساريو حول وجود أراضي محررة | بوليتيك

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يفند دعاية ''البوليساريو'' حول وجود ''أراضي محررة''

صحيفتان بناميتان تبرزان التواطؤ بين إيران والبوليساريو | بوليتيك

صحيفتان بناميتان تبرزان ''التواطؤ'' بين إيران والبوليساريو

اليابان:الوفد المغربي ينسحب من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دولي حول التنمية بإفريقيا احتجاجا على حضور البوليساريو | بوليتيك

اليابان:الوفد المغربي ينسحب من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دولي حول التنمية بإفريقيا احتجاجا على

نبيل بنعبد الله : الثقة ماكاتجيش غير بالهضرة.. الثقة كاترجع بإجراءات وتغيير ملموس | بوليتيك

نبيل بنعبد الله : الثقة ماكاتجيش غير بالهضرة.. الثقة كاترجع بإجراءات وتغيير ملموس

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

الصحراء المغربية.. المغرب يستجيب لدعوة المبعوث الشخصي، غوتيريس ويدعو الجزائر للقيام بالمثل

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 18:30 الصحراء المغربية.. المغرب يستجيب لدعوة المبعوث الشخصي، غوتيريس ويدعو الجزائر للقيام بالمثل | بوليتيك
الصحراء المغربية.. المغرب يستجيب لدعوة المبعوث الشخصي، غوتيريس ويدعو الجزائر للقيام بالمثل
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتريس في تقريره حول قضية الصحراء المغربية ، الذي نشر يوم الخميس، أعضاء مجلس الأمن أن : ''المملكة المغربية استجابت، في 2 أكتوبر ، لدعوة مبعوثي الشخصي إلى

شوف تيفي: (و.م.ع)

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتريس في تقريره حول قضية الصحراء المغربية ، الذي نشر يوم الخميس، أعضاء مجلس الأمن أن : ''المملكة المغربية استجابت، في 2 أكتوبر ، لدعوة مبعوثي الشخصي إلى مائدة مستديرة أولية في جنيف، يومي 5 و 6 دجنبر 2018.''

وأشار الأمين العام إلى أنه في 28 غشت 2018 ، تلقى المغرب والجزائر من المبعوث الشخصي هورست كوهلر دعوتين متطابقتين للمشاركة في هذه المائدة المستديرة، من أجل تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات القضية الوطنية، والمسار السياسي الذي يجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة ، وبحث الأبعاد الإقليمية لهذا النزاع.

وفي أعقاب الرد الإيجابي السريع للمغرب، يحث الأمين العام الجزائر على الرد إيجابا وبحسن نية، ودون شروط مسبقة ، على دعوة مبعوثه الشخصي.

إن موافقة المغرب على المشاركة في هذه المائدة المستديرة هي تعبير عن دعمه المستمر لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإحياء المسار السياسي.

في هذا الصدد، فإن قرار مجلس الأمن رقم 2414، الذي اعتمد في أبريل الماضي، يدعو الأطراف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، ''يقوم على التوافق''.

جدير بالذكر، أن هذا القرار هنأ المغرب على ما يبذله من جهود جدية وذات مصداقية، وكرس وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها السبيل الأوحد لحل هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.

وتعكس الدعوة القوية والصريحة والواضحة للغاية التي وجهها الأمين العام للجزائر من أجل المشاركة في مائدة مستديرة في جنيف، رغبة الأمم المتحدة في وضع الجزائر أمام مسؤولياتها. وتنسجم هذه الدعوة أيضا مع مقتضيات القرار 2414، الذي يطلب من الجزائر وبشدة “تقديم مساهمة هامة في العملية السياسية والانخراط أكثر في المفاوضات''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصحراء المغربية المبعوث الشخصي غوتيريس الجزائر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء العثماني ويستنكر إقصاءهم من الكلام | بوليتيك

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء ''العثماني'' ويستنكر إقصاءهم من الكلام

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا | بوليتيك

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يفند دعاية البوليساريو حول وجود أراضي محررة | بوليتيك

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يفند دعاية ''البوليساريو'' حول وجود ''أراضي محررة''

صحيفتان بناميتان تبرزان التواطؤ بين إيران والبوليساريو | بوليتيك

صحيفتان بناميتان تبرزان ''التواطؤ'' بين إيران والبوليساريو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صــادم و بالفيديو: تلميذة قطعو ليها صبعها فوسط مدرسة بعين حرودة و الأم تحمل المسؤولية لمستشفى بالمحمدية | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

صــادم و بالفيديو: تلميذة قطعو ليها صبعها فوسط مدرسة بعين حرودة و الأم تحمل المسؤولية لمستشفى بالمحمدية

عائلة مُهددة بالقتل بسبب خلاف مع الجيران بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

عائلة مُهددة بالقتل بسبب خلاف مع الجيران بالدارالبيضاء

نداء جد مؤثر من أب يتيم خطفو ليه بنتو التوأم بالبيضاء | زووم

نداء جد مؤثر من أب يتيم خطفو ليه بنتو التوأم بالبيضاء

مدرب فريق سطاد المغربي يحمل مسؤلية الاقصاء من منافسات كأس العرش لصعوبة المباراة | خارج البلاطو

مدرب فريق سطاد المغربي يحمل مسؤلية الاقصاء من منافسات كأس العرش لصعوبة المباراة

﻿

آخر المستجدات

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء العثماني ويستنكر إقصاءهم من الكلام | بوليتيك
منذ 36 دقيقة

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء ''العثماني'' ويستنكر إقصاءهم من الكلام

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا | بوليتيك

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا

صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد | دولي

صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد

بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس | دولي

بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.