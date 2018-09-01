 صحيفتان بناميتان تبرزان ''التواطؤ'' بين إيران والبوليساريو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء العثماني ويستنكر إقصاءهم من الكلام | بوليتيك

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء ''العثماني'' ويستنكر إقصاءهم من الكلام

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا | بوليتيك

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا

صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد | دولي

صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد

بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس | دولي

بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس

الصحراء المغربية.. المغرب يستجيب لدعوة المبعوث الشخصي، غوتيريس ويدعو الجزائر للقيام بالمثل | بوليتيك

الصحراء المغربية.. المغرب يستجيب لدعوة المبعوث الشخصي، غوتيريس ويدعو الجزائر للقيام بالمثل

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يفند دعاية البوليساريو حول وجود أراضي محررة | بوليتيك

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يفند دعاية ''البوليساريو'' حول وجود ''أراضي محررة''

صحيفتان بناميتان تبرزان التواطؤ بين إيران والبوليساريو | بوليتيك

صحيفتان بناميتان تبرزان ''التواطؤ'' بين إيران والبوليساريو

اليابان:الوفد المغربي ينسحب من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دولي حول التنمية بإفريقيا احتجاجا على حضور البوليساريو | بوليتيك

اليابان:الوفد المغربي ينسحب من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دولي حول التنمية بإفريقيا احتجاجا على

نبيل بنعبد الله : الثقة ماكاتجيش غير بالهضرة.. الثقة كاترجع بإجراءات وتغيير ملموس | بوليتيك

نبيل بنعبد الله : الثقة ماكاتجيش غير بالهضرة.. الثقة كاترجع بإجراءات وتغيير ملموس

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

صحيفتان بناميتان تبرزان ''التواطؤ'' بين إيران والبوليساريو

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 17:30 صحيفتان بناميتان تبرزان التواطؤ بين إيران والبوليساريو | بوليتيك
صحيفتان بناميتان تبرزان ''التواطؤ'' بين إيران والبوليساريو
أبرزت صحيفتا ''لاإستريا'' و''لابرينسا'' البناميتين، في مقالين منفصلين، ''التواطؤ'' القائم بين إيران، من خلال ذراعها السياسي والعسكري حزب الله، وحركة ''البوليساريو'' الانفصالية، وهو تحالف يسعى لزعزعة

شوف تيفي

أبرزت صحيفتا ''لاإستريا'' و''لابرينسا'' البناميتين، في مقالين منفصلين، ''التواطؤ'' القائم بين إيران، من خلال ذراعها السياسي والعسكري حزب الله، وحركة ''البوليساريو'' الانفصالية، وهو تحالف يسعى لزعزعة الاستقرار وبث الفوضى في شمال إفريقيا، على الخصوص.

وتوقفت صحيفة ''لاإستريا''، في هذا الصدد، عند مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء في الكونغرس الأمريكي لإدانة التواطؤ بين إيران والبوليساريو، وكذا أهداف طهران المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وغيرها.

وأشارت اليومية إلى أن هذا المشروع، الذي قدمه العضو الجمهوري بالكونغرس، جو ويلسون، وكذا زميليه كارلوس كوربيلو (جمهوري)، والديمقراطي جيري كونولي، يؤكد مجددا على العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، ويدين إيران التي ''تقدم دعما ماديا وماليا لمنظمات إرهابية مثل حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية دولية''.

وأضافت أن النص يدعو، من جهة أخرى، الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة إلى دعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية لقضية الصحراء المغربية، تماشيا مع موقف واشنطن، التي وصفت مقترح الحكم الذاتي المغربي، في أكثر من مناسبة، بأنه ''جدي وذو مصداقية وواقعي''.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة بأن الولايات المتحدة الأمريكية جددت، في أبريل الماضي، على لسان المنسقة السياسية ببعثتها لدى الأمم المتحدة، إيمي تاشكو، أمام أعضاء مجلس الأمن عقب اعتماد القرار 2414، التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يظل ''جديا وذا مصداقية وواقعيا''، ويمثل مقاربة كفيلة بإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.

وقالت تاشكو، وفق ما أوردته الصحيفة، ''ما نزال ننظر إلى المخطط المغربي للحكم الذاتي على أنه جدي وذو مصداقية وواقعي''، مؤكدة على أنه يمثل مقاربة كفيلة بتلبية تطلعات ساكنة الصحراء المغربية لتدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة.

من جهتها، كتبت صحيفة ''لابرينسا''، في مقال للأستاذ بجامعة بناما، إيوكليديس تابيا، المتخصص في العلاقات الدولية، أن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بعد رصد وجود ''علاقات فعلية قائمة'' بين جبهة البوليساريو وحزب الله، الذي وصفته الجريدة بكونه ''أحد الأذرع المسلحة الدولية الرئيسية لإيران''.

وأضافت أن قرار المملكة ''يستند إلى أدلة ملموسة على أعمال عدائية من قبل إيران التي تعمل، بتواطؤ من الجزائر ومن خلال حزب الله، على إعادة تسليح جبهة البوليساريو بمعدات عسكرية متطورة، لاستفزاز المغرب''، لاسيما ''على إثر المنعطف الجديد في السياسة الخارجية للمملكة، المتمثل في التوجه نحو إفريقيا''.

وخلص كاتب المقال، وهو أيضا مدير مدرسة العلاقات الدولية التابعة لجامعة بناما، إلى أنه ''يبدو واضحا أن إيران، وعلى الرغم من الاحتجاجات الداخلية التي تعيشها وتراجع اقتصادها، لم تكف عن توجيه مبالغ مالية ضخمة وموارد نحو كيانات تابعة لها أو ميليشيات في بعض البلدان العربية، أو خلايا إرهابية''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البوليساريو العلاقات الدولية الممكلة المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء العثماني ويستنكر إقصاءهم من الكلام | بوليتيك

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء ''العثماني'' ويستنكر إقصاءهم من الكلام

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا | بوليتيك

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا

الصحراء المغربية.. المغرب يستجيب لدعوة المبعوث الشخصي، غوتيريس ويدعو الجزائر للقيام بالمثل | بوليتيك

الصحراء المغربية.. المغرب يستجيب لدعوة المبعوث الشخصي، غوتيريس ويدعو الجزائر للقيام بالمثل

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يفند دعاية البوليساريو حول وجود أراضي محررة | بوليتيك

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يفند دعاية ''البوليساريو'' حول وجود ''أراضي محررة''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صــادم و بالفيديو: تلميذة قطعو ليها صبعها فوسط مدرسة بعين حرودة و الأم تحمل المسؤولية لمستشفى بالمحمدية | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

صــادم و بالفيديو: تلميذة قطعو ليها صبعها فوسط مدرسة بعين حرودة و الأم تحمل المسؤولية لمستشفى بالمحمدية

عائلة مُهددة بالقتل بسبب خلاف مع الجيران بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

عائلة مُهددة بالقتل بسبب خلاف مع الجيران بالدارالبيضاء

نداء جد مؤثر من أب يتيم خطفو ليه بنتو التوأم بالبيضاء | زووم

نداء جد مؤثر من أب يتيم خطفو ليه بنتو التوأم بالبيضاء

مدرب فريق سطاد المغربي يحمل مسؤلية الاقصاء من منافسات كأس العرش لصعوبة المباراة | خارج البلاطو

مدرب فريق سطاد المغربي يحمل مسؤلية الاقصاء من منافسات كأس العرش لصعوبة المباراة

﻿

آخر المستجدات

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء العثماني ويستنكر إقصاءهم من الكلام | بوليتيك
منذ 39 دقيقة

عاجل...فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ينسحب من لقاء ''العثماني'' ويستنكر إقصاءهم من الكلام

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا | بوليتيك

جميع المخططات السابقة لسنة 2007 حول قضية الصحراء المغربية تم إقبارها نهائيا

صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد | دولي

صورة تُــظهر أثــار السرطان على زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد

بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس | دولي

بعد إسبانيا وتونس..ألمانيا تستقبل عهد التميمي وتهديها سيارة ميرسديس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.