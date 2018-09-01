 اليابان:الوفد المغربي ينسحب من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دولي حول التنمية بإفريقيا احتجاجا على حضور ''البوليساريو'' ﻿
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اليابان:الوفد المغربي ينسحب من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دولي حول التنمية بإفريقيا احتجاجا على حضور ''البوليساريو''

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 17:25 اليابان:الوفد المغربي ينسحب من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دولي حول التنمية بإفريقيا احتجاجا على حضور البوليساريو | بوليتيك
اليابان:الوفد المغربي ينسحب من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دولي حول التنمية بإفريقيا احتجاجا على حضور ''البوليساريو''
ذكر مصدر مأذون أن الوفد المغربي المشارك بطوكيو في الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر الدولي السابع حول التنمية بإفريقيا (تيكاد 7)، قد انسحب من قاعة الاجتماع احتجاجا على حضور ''البوليساريو''.

شوف تيفي و.م.ع

ذكر مصدر مأذون أن الوفد المغربي المشارك بطوكيو في الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر الدولي السابع حول التنمية بإفريقيا (تيكاد 7)، قد انسحب من قاعة الاجتماع احتجاجا على حضور ''البوليساريو''.

وأكد المصدر أنه، وبمناسبة الاجتماع الوزاري التحضيري لهذا المؤتمر المقرر من 5 إلى 7 أكتوبر، تسلل أعضاء من ''البوليساريو'' إلى اليابان بجوازات سفر جزائرية وحصلوا على اعتماد ببطاقات لجنة الاتحاد الإفريقي.

وأدلى وزير الشؤون الخارجية الياباني، بعد أن علم بهذا الخرق، وسعيا منه لعدم الإخلال بالسير العادي للأشغال، بتصريح رسمي ، جدد فيه التأكيد على الموقف الثابت لليابان، مشددا على أنه ''حتى وإن كان كيان يعلن عن نفسه ك''دولة''، لا تعترف به اليابان، حاضرا داخل هذه القاعة، فإن هذا لا يعني، تحت أي ظرف، صراحة أو ضمنا، أن اليابان تعترف به كدولة''.

وأوضح المصدر أنه ورغم كل المناورات التي قام بها الانفصاليون و''أوصياؤهم'' فقد تشبثت اليابان بالفعل، بموقف حازم وعارضت أي مشاركة لـ''دولة'' لا تعترف بها، وذلك طبقا للشرعية الدولية، واحتراما لإطار المؤتمر الدولي حول التنمية بإفريقيا، كما كان قائما منذ 1993.

وأضاف نفس المصدر، أن الاجتماع التحضيري للموظفين السامين الذي كان مبرمجا الجمعة 5 أكتوبر 2018، تم تأجيله عدة مرات، قبل تقليص مدته، بسبب رفض البلد المضيف السماح بحضور ما يسمى ب''الجمهورية الصحراوية '' المزعومة.

وأكد المصدر المأذون أن الوفد المغربي، وبعد أن علم بحضور ''البوليساريو'' خلال الاجتماع الوزاري، أعرب عن أسفه إزاء هذه الوضعية، ليقرر الانسحاب من القاعة تعبيرا عن احتجاجه.

 

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