 نبيل بنعبد الله : الثقة ماكاتجيش غير بالهضرة.. الثقة كاترجع بإجراءات وتغيير ملموس ﻿
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نبيل بنعبد الله : الثقة ماكاتجيش غير بالهضرة.. الثقة كاترجع بإجراءات وتغيير ملموس | بوليتيك

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نبيل بنعبد الله : الثقة ماكاتجيش غير بالهضرة.. الثقة كاترجع بإجراءات وتغيير ملموس

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 16:58 نبيل بنعبد الله : الثقة ماكاتجيش غير بالهضرة.. الثقة كاترجع بإجراءات وتغيير ملموس | بوليتيك
نبيل بنعبد الله : الثقة ماكاتجيش غير بالهضرة.. الثقة كاترجع بإجراءات وتغيير ملموس
قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن ''المغاربة لا تهمهم التراشقات المجانية بين الأحزاب السياسية، ولذلك لم ندخل في نقاش عقيم حول إعفاء شرفات أفيلال وحذف كتابة الدولة المكلفة

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قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن ''المغاربة لا تهمهم التراشقات المجانية بين الأحزاب السياسية، ولذلك لم ندخل في نقاش عقيم حول إعفاء شرفات أفيلال وحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من الحكومة''.

وأضاف بنعبد الله في كلمة خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية يومه السبت بمدينة مراكش، ''اشترطنا أن يكون الإصلاح هو سبيل ونهج الحكومة وإلا فلا داعي لوجودنا''.

كما أبرز الأمين العام لحزب الكتاب في معرض حديثه عن إعادة الثقة للشباب وتبديد اليأس ''الثقة ما كتجيش غير بالهضرة، الثقة كاترجع بإجراءات وبتغيير ملموس، فأن تقول للمغاربة إن الحكومة فعلت كذا وكذا، وإنما بإجراءات ملموسة ترجع بالفائدة المباشرة للمواطنين والشباب بالخصوص والحكومة مطالبة بأن تفعل إجراءات ملموسة لتنفيذ مضامين الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب''.

كما أعرب بنعبد الله عن قلقه حول العزوف السياسي قائلا : ''المقلق هو أنه في ظل الجو السياسي الحالي، يتواجد لاعبون سياسيون لكن بدون جمهور متابع ''.

 

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