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في ســابقة هي الأولى من نوعها برعــاية ملكية .. الــمغرب يحتضن المؤتمر الدولي للقضاة بمُـراكش

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 16:26 في ســابقة هي الأولى من نوعها برعــاية ملكية .. الــمغرب يحتضن المؤتمر الدولي للقضاة بمُـراكش | بوليتيك
في ســابقة هي الأولى من نوعها برعــاية ملكية .. الــمغرب يحتضن المؤتمر الدولي للقضاة بمُـراكش
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد الدولي للقضاة، تستعد مدينة مراكش في الفترة ما بين 14 و 18 أكتوبر الجاري، لاحتضان المؤتمر الدولي للقضاة في نسخته الواحدة والستين، من طرف الودادية الحسنية

شوف تيفي: مـحمد القـــاسمي

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد الدولي للقضاة، تستعد مدينة مراكش في الفترة ما بين 14 و 18 أكتوبر الجاري، لاحتضان المؤتمر الدولي للقضاة في نسخته الواحدة والستين، من طرف الودادية الحسنية للقضاة والاتحاد الدولي للقضاة، وذلك تحت الرعاية الملكية .

وأكد محمد الخضراوي القاضي بمحكمة النقض في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' أن المؤتمر الدولي يحمل عدة إشارات ورسائل أولها أنه برعاية ملكية وهو ما يدل على استمرار العناية الملكية لأسرة القضاء مشيرا أن المؤتمر الدولي هو رسالة الثقة التي يعرفها المغرب في قطاع العدالة باعتبار أنه ينظم للمرة الثانية بمراكش بعد مؤتمر 2008.

وأضـــاف الخضراوي رئيس قسم التوثيق والدراسات بمحكمة النقض بالقول : ''هذا اللقاء الدولي الذي يحتضن 87 دولة عبر مختلف قارات العالم إضافة إلى ممثلي منظمات دولية متعددة ، هو فرصة لمناقشة أهم القضايا الكبرى التي تعترض سير العدالة في سياق ما تثيره حركية رؤوس الأموال والأشخاص وأثــار العولمة والتكنولوجية في تدبير هذا القطاع و تكريس ثقة المتقاضين ، في القضاء عبر العالم، ونعتقد أن الودادية الحسنية للقضاة بنيلها هذا الشرف ستكون أمامها فرصة للقيام بالدبلوماسية القضائية والتأكيد على وحدة المملكة وعلى الأوراش الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس، وأيضا لفتح أفاق على علاقات جديدة من التعاون والشراكة ما بين العالــم وإفريقيا'' .

من جهة أخرى يرى عبد الحق العياسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن ''النجاح المبهر لمؤتمر 2008 ترك صدى طيبا ، والمؤتمرات التي بعده كان الكل يُــقدم تشكراته للمغرب ...'' مبرزا أن المؤتمر تحت رعاية الملك وهذا يجعل المؤتمر في مكانة عالية'' .

واسترسل العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة لــ''شوف تيفي'' بالقول : ''ترشحنا لنيل هذا الشرف والكل صفق لتنظيم المؤتمر بالمغرب وهذه قيمة مضافة للمغرب والذي له شرف الضيافة، وسيكون أكثر من 450 مشاركا ، أغلبهم قضاة وبحضــور الاتحاد العالمي للمرأة القاضية ، والاتحاد الدولي للمحامين ورؤساء سابقين لمحاكم عليا دولية ، فضلا عن ممثل الأمم المتحدة''.

وكانت الودادية الحسنية للقضاة قد أكدت في بلاغ لها، أن المؤتمر الدولي الستين للقضاة الذي احتضنته العاصمة الشيلية “سانتياغو”، اختار المملكة المغربية بالإجماع لاحتضان النسخة الـ61 للمؤتمر المذكور.

وأشارت الودادية في بلاغها إلى أن ترشيحها لتنظيم المؤتمر العالمي 61 للقضاة، قد حظي بالإجماع خلال أشغال مؤتمر سانتياغو ، مضيفة أنه تم في هذا الإطار عرض شريط عن تاريخ المغرب وحاضره ومستقبل أوراشه الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس.

وقد تم تسليم راية الاتحاد الدولي للقضاة، للودادية الحسنية للقضاة، من طرف رئيس جمعية قضاة الشيلي بحضور رئيس الاتحاد الدولي.

 

‫شوف تيفي

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