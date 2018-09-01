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مجلس جهة الشرق يوقع اتفاقية شراكة من أجل تعزيز رحلات شحن الحاويات بميناء بني أنصار

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 16:12 مجلس جهة الشرق يوقع اتفاقية شراكة من أجل تعزيز رحلات شحن الحاويات بميناء بني أنصار | بوليتيك
مجلس جهة الشرق يوقع اتفاقية شراكة من أجل تعزيز رحلات شحن الحاويات بميناء بني أنصار
وقع عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب كل من معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، و علي خليل عامل إقليم الناظور، يوم الأربعاء الماضي، اتفاقية شراكة وتعاون، مع شركة ''المغرب

شوف تيفي

وقع عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب كل من معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، و علي خليل عامل إقليم الناظور، يوم الأربعاء الماضي، اتفاقية شراكة وتعاون، مع شركة ''المغرب كمباني ميد شيبين'' من أجل تنظيم رحلات منتظمة لسفن شحن الحاويات إلى ميناء بني أنصار.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، إلى تحديد شروط الشراكة والتعاون بين جهة الشرق وشركة ''المغرب كمباني ميد شيبين'' من أجل تشجيع المقاولات بالجهة على التصدير والاستيراد من خلال تنظيم رحلات منتظمة لسفن شحن الحاويات التابعة للشركة المعنية من وإلى ميناء بني أنصار.

وأبرز عبد النبي بعوي، يضيف البلاغ، ''كنا نطمح في البداية إلى وصول أول باخرة تجارية إلى الميناء التجاري لبني أنصار، غير أنه إلى غاية اليوم وصلت 5 باخرات، في حين سيعرف الميناء ارتفاعا في عدد الرحلات في الأيام المقبلة''.

وكشف عبد النبي بعوي، عن أن الرحلة المقبلة ستضم أزيد من 60 حاوية، وأن الميناء سيكون مفتوحا في وجه المصدرين، حيث سيكون بإمكان المشتغلين في مجال التصدير والاستيراد تصدير السلع المغربية عبر العالم، من خلال تسويق المنتوجات الفلاحية التي تزخر بها جهة الشرق.

واستحضر رئيس مجلس جهة الشرق، أول لقاء عقده بمقر عمالة إقليم الناظور، حيث أكد على أن مدينة الناظور ستكون قطبا اقتصاديا، ليضيف ''اليوم النتائج بدأت تظهر والناظور سيكون له مستقبل زاهر ومكان متقدم على مستوى حوض الأبيض المتوسط''.

وبخصوص المميزات التي يتميز بها المستثمرون بإقليم الناظور، قال عبد النبي بعوي إن جميع المستوردين يتميزون بحس وطني عالٍ جدا، وانخراطهم في تشجيع الاقتصاد الوطني وجلب سلعهم عبر الميناء التجاري لبني أنصار دليل على ذلك.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مجلس جهة الشرق اتفاقية شراكة تعزيز رحلات شحن الحاويات ميناء بني أنصار

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